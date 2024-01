El tiempo en Málaga: la Aemet dibuja un mapa vacío de lluvias para el resto de semana

El paso de un frente frío está dejando lluvias en Málaga este martes, aunque son débiles y no durarán mucho. Lamentablemente, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no prevé que se prolonguen más allá de las siete de la tarde y después de ellas no se esperan más precipitaciones para el resto de la semana. Sobra decir que, ni mucho menos, este agua sirve para aliviar la terrible sequía que sufre la provincia; si acaso ayuda a insuflar ánimo.

"Es una lluvia de tipo frontal", explica el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Es decir, un frente que atraviesa la provincia de Málaga de oeste a este, dejando a su paso lluvias en general débiles. Lo bueno es que va a recorrer a lo largo del día todo el territorio malagueño, con más o menos generosidad. "En algún punto pueden caer de forma localmente moderada", precisa Riesco.

A las 19:00 horas de este martes el frente habrá salido por la parte más oriental de la provincia y tras él no dejará "prácticamente nada". Este miércoles no se esperan apenas precipitaciones, más allá de lo que pueda quedar retenido en zonas montañosas del interior de Antequera.

Para el resto de semana Meteorología ya pinta un mapa vacío de lluvias en Málaga. Ni el jueves, ni el viernes, ni el fin de semana se espera que pueda caer ni una sola gota, según Riesco. El futuro próximo no es mucho más esperanzador, según el meteorólogo, que afirma que tal vez la semana que viene llegue otro frente, con precipitaciones débiles como las de este martes, pero que "lluvias intensas importantes no se ve nada".

Las temperaturas subirán el fin de semana

Respecto a las temperaturas, no está previsto que haya muchos cambios en los próximos días, unos valores que por otro lado son los normales para esta época del año. Seguirá haciendo falta el abrigo y la bufanda, sobre todo por las mañanas.

El director de la Aemet en Málaga apunta a que podrían bajar "mínimamente" tras el paso del frente de lluvias, pero aclara que no habrá heladas. Es más, lo que sí se prevé es que suban de cara al fin de semana, de forma que tendremos de vuelta las temperaturas primaverales de más de 20 grados de máxima, tanto en el interior como en la costa.