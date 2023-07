Trabajadores de Málaga ante la ola de calor: "Aguanto bebiendo agua y buscando la sombra"

Nueva ola de calor en Málaga que durará todavía varios días más, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Con el termómetro cerca de los 40º son muchos los afortunados que trabajan en una oficina con aire acondicionado. Pero hay otros que no corren la misma suerte y tienen que ganarse el jornal sin importar los grados. Entre ellos, obreros, barrenderos, repartidores y conductores.

Juan Antonio lleva 17 años trabajando en el mantenimiento de la ciudad y éste le está costando más que ningún otro. "Me he tenido que cambiar de ropa porqué la otra estaba chorreando", asegura mientras se pone encima un mono de pintura para seguir con la jornada. "Nos tenemos que mover mucho, lo que nos hace tener más calor todavía", añade.

Los barrenderos tampoco se escapan del calor. Limpiar las calles de Málaga se hace una tarea aún más complicada en los meses de verano. María limpia las zonas de más sol a primera hora de la mañana. En las que da menos, lo hace al medio día, cuando el termómetro alcanza las máximas. "Hace seis años me dieron dos golpes de calor trabajando en verano, pero ya soy más precavida y tengo más cuidado", confiesa esta mujer que lleva en la profesión 18 años.

Para Antonio, cada temporada tiene sus ventajas e inconvenientes. Este trabajador reparte flyers en un stand al lado de la estación María Zambrano. "Aguanto bebiendo agua y buscando la sombra", afirma. A su lado, Ainhoa -que realiza el mismo trabajo pero con otra organización- también busca el fresquito.

Transportar paquetes, subir al camión, bajar la mercancía. Los repartidores también sufren de primera mano los días calurosos que afectan a la provincia. "Menos mal que llevo aire acondicionado en la furgoneta si no no se que haría igualmente tengo que salir para cargar y dejar la mercancía" afirma Manuel desde el interior de su vehículo. Los riders no cuentan con esta ventaja y se enfrentan a largas jornadas subidos a sus bicicletas recorriendo la capital malagueña.

Los taxistas y conductores de autobús también notan el aumento de las temperaturas en sus vehículos pese a que la mayoría de ellos cuenta con aire acondicionado es complicado escapar del agobiante calor. No obstante, reconocen que "es fastidioso".

Mucha agua, crema solar y la sombra son los remedios que ayudan a estos trabajadores a sobrellevar los días de más calor en la ciudad. Se espera que la ola de calor acabe este miércoles y dé un respiro a los profesionales que día a día salen a la calle lejos de las oficinas.