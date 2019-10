El turismo británico sigue creciendo en la Costa del Sol pese al Brexit

El número de turistas británicos que viajan a la Costa del Sol sigue creciendo pese a la incertidumbre del Brexit -que ahora se vuelve a prolongar hasta el 31 de enero- o los primeros síntomas de desaceleración económica mundial. Las vacaciones en España y, en especial, en Málaga parecen ser sagradas para los británicos como demuestra el hecho de que entre enero y septiembre han llegado al aeropuerto internacional de Málaga 2,37 millones de viajeros con procedencia británica, lo que supone un aumento del 2,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

De ese volumen, 817.340 británicos se han alojado en los hoteles de la provincia malagueña en los nueve primeros meses del año, un 2,8% más, y han realizado 4,1 millones de pernoctaciones, un 0,6% más, según los datos aportados este lunes por Turismo Costa del Sol en la presentación de un informe sobre la presencia del turismo británico en Málaga.

Los hoteles de la Costa del Sol acaparan el 65% de los viajeros británicos alojados en Andalucía y el 72% de las pernoctaciones, por lo que el liderazgo de este destino en la región es más que evidente. Por otra parte, hay que señalar que hay otros muchos miles de británicos que se alojan en otros establecimientos turísticos reglados -como apartamentos o campings-, en viviendas de uso turístico y en sus propias casas.

Francisco Salado, presidente de Turismo Costa del Sol, ha detallado que el turista británico pasa una media de 8,4 días en este destino y que tiene un gasto medio diario de 100 euros. Sus actividades preferidas son estar en la playa, pasear por rutas naturales, visitar monumentos y comer, poniéndole una nota media al destino de 9 puntos sobre 10. En este sentido tres de cada cuatro turistas británicos aseguran que volverán y un 99% recomendaría este destino a su familia y amigos.

En ese grado de fidelidad es en el que incidirá Turismo Costa del Sol en la World Travel Market (WTM) que tendrá lugar la semana que viene en Londres y que es una de las tres mayores ferias turísticas europeas junto con Fitur en Madrid y la ITB en Berlín.

"Vamos a la WTM con más fuerza que nunca, España es el primer destino para los turistas británicos y esperamos que siga siendo así muchos años", ha afirmado Salado, quien ha subrayado que "vamos a hacer un despliegue sin precedentes". Turismo Costa del Sol tendrá un expositor propio junto al stand de la Junta de Andalucía e invertirá 300.000 euros tanto en su instalación como en una campaña publicitaria en el interior del pabellón Excel donde se celebra la feria y en las paradas de metro londinenses. Junto a la delegación política, encabezada por Salado, irán unos 60 empresarios turísticos malagueños.

La campaña promocional tiene el eslogan Ahora más que nunca porque, según ha afirmado Salado, "más que nunca tienen que venir los británicos a la Costa del Sol porque están aquí prácticamente mejor que en su casa. Vamos a jugar con el corazón y con las generaciones que vienen año tras año al margen de que haya Brexit o no".

La quiebra del touroperador británico Thomas Cook no ha tenido una gran repercursión en la Costa del Sol porque, afortunadamente para este destino, su peso en los hoteles malagueños era pequeño. Sí es clave saber qué planes tienen las aerolíneas para los próximos meses, una vez se consuma el Brexit si es que finalmente se produce, es decir, si mantendrán los vuelos directos existentes entre Reino Unido y Málaga y la frecuencia. Salado ha asegurado que, por ahora, no tienen constancia de que haya cambios e incluso se están incrementando los vuelos. "Esperamos que el Brexit no nos afecte. Tenemos un cordón umbilical entre Gran Bretaña y la Costa del Sol a lo largo de generaciones y seguiremos siendo un destino competitivo aunque se deprecie la libra", ha vaticinado Salado.