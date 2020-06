La APA pide a la jueza el embargo de bienes de Al-Thani

Continúan los movimientos de juzgados en el Málaga. Después de la presentación del calendario de pagos por parte de los abogados de Al-Thani para devolver los 5.4 millones de euros, la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) se reunió para valorar la estrategia a seguir una vez el jeque desveló su plan. Y la asociación que ha conseguido derrocar, al menos temporalmente, a Al-Thani después de luchar en los juzgados, ha acordado dar un paso adelante.

La APA acordó presentar ante el juzgado de Instrucción n°14 de Málaga un escrito en el que solicita a la jueza Ruiz González que "ante el insuficiente plan de pagos ofrecido por el jeque Al-Thani para la devolución de los préstamos vencidos y no devueltos, se proceda al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrir también la posible responsabilidad civil que se derive del proceso penal en curso. La APA entiende que el plan de pagos ofrecido no cumple la función de garantía legalmente establecida y tampoco puede verse favorecido por el ofrecimiento de la garantía inmobiliaria que se señala en el escrito presentado por los querellados, pues se trata de un bien que no se encuentra en territorio español y que sería imposible de embargar en la práctica". Efectivamente, el embargo de una propiedad en el extranjero tiene un proceso burocrático extenso y no se puede producir en muchos casos, depende de las legislaciones de los países de origen.

La APA urge "sin más dilación" a que "el juzgado debe ordenar lo necesario para el inmediato embargo de los bienes muebles o inmuebles propiedad del jeque Al-Thani y de sus hijos y que se hallen en territorio español. El ofrecimiento hecho por el Señor Al-Thani es una muestra más de su falta de solvencia económica para afrontar los graves problemas por los que atraviesa la entidad".

A lo largo de sus años en el cargo, Al-Thani y su familia han disfrutado de alojamientos en lugares selectos con alquileres prohibitivos que eran cubiertos por el Málaga. Desde su entrada, el administrador tenía la idea de recortar taxativamente ese gasto. El plan presentado por el catarí era devolver los 5.4 millones de euros en casi 15 años. Y la propiedad de Doha, valorada en seis millones de euros, como garantía. No alivia la complicadísima situación económica del Málaga.