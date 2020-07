Adrián González y la permanencia: "Está casi"

El capitán del Málaga, Adrián González, pasó revista después del importante triunfo conseguido ante el Deportivo de La Coruña. "Está casi, pero quedan tres partidos, hay que seguir compitiendo y sacando puntos. Ya pensamos en el partido del Sporting, que será complicado, están terminando bien la temporada y que la victoria nos sirva como un punto de inflexión y para coger confianza de cara a los tres partidos que quedan", dijo acerca de la permanencia para los medios del club.

“Importantísimos. Es un paso importante hacia delante, le pasamos al Deportivo, le ganamos en el goalaverage. En los últimos partidos estábamos todos en la pelea. Estamos muy contentos por volver a ganar en casa contra un rival directo. Toca seguir, quedan tres partidos y tenemos que sacar adelante la temporada", analizó. También tuvo palabras para el goleador: "Estaba muy bien lanzada, Hicham ha corrido muy bien al espacio, es un chico con unas condiciones físicas tremendas y las ha aprovechado. Ha definido muy bien y tres puntos que son más que de oro”.

Cumplió cien partidos ante el Dépor, algo que celebra: "Me he enterado después del partido, no lo sabía. Estoy muy contento, ha sido una pena no haber podido celebrar la victoria y los cien partidos con nuestra afición, que siempre son fieles, y la verdad que les estamos echando muchísimo de menos. Esperamos que pronto puedan estar de vuelta en La Rosaleda con nosotros porque saben que son un jugador más y dan un empuje especial".