El jeque Al-Thani señala a los jugadores del Málaga: "Son como fantasmas"

El jeque Al-Thani, todavía propietario máximo del Málaga CF hasta que la justicia diga lo contrario, reaparece periódicamente a través de su red social favorita, ahora denominada X, para referirse a la actualidad malaguista. Últimamente con algún capón al equipo por sus resultados, como el empate obtenido ante el Ceuta este domingo. El catarí se mostró disconforme, con su particular lenguaje épico, tras la tercera jornada sin ganar, también si perder, del equipo.

"Gracias a la afición del Málaga que se acercó al estadio para animar al equipo. Pido disculpas por este empate. Culpo a los jugadores que vinieron al campo pensando que ganarían. Desafortunadamente, son como fantasmas en el campo", era el duro ataque de Al-Thani, que también señalaba al banquillo: "El entrenador y el cuerpo técnico deben sentarse juntos y ver este partido y los anteriores para que todo el mundo sepa que este no es el equipo del Málaga que lucha por la victoria, nada más que la victoria. La victoria no llega sin luchar. Espero que los jugadores lo entiendan bien: este no es un equipo de amateurs, este es un equipo de campeones. Si eres un héroe o no da igual. No queremos excusas, ya que la victoria es requisito en todos los partidos que quedan. Sigo confiando en el entrenador y el cuerpo técnico. Volveremos pronto".

Mensaje en la línea habitual de Al-Thani, algo despegado de la realidad a miles de kilómetros de la realidad del malaguismo que está donde está en gran parte por su labor.

