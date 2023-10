Alarma en el Málaga CF: También caen Sangalli y Moussa Diarra

Más problemas en la enfermería del Málaga. Si el martes se conocía una lesión de Juande que puede complicarle que pueda jugar en este 2023, este miércoles han caído dos jugadores más. A falta de un diagnóstico más exacto, en el parte médico del club se habla de molestias musculares, aunque son en dos zonas complicadas.

"Luca Sangalli se ha retirado del entrenamiento con molestias en su gemelo derecho. Moussa también ha sentido molestias en los músculos isquiotibiales de su pierna derecha y tampoco ha completado la sesión", decía el Málaga en la nota que facilitó a los medios. Ambas lesiones se produjeron en el tramo final del entrenamiento, con Sangalli, poco dado a las quejas, con gestos evidente de dolor y cojeando. Este jueves se conocerá el alcance aunque no hay optimismo, sobre todo en el caso del vasco.

La importancia del donostiarra en el equipo es grande, es un hombre capital en el medio del campo para la recuperación y galvanizar en ataque. Ha intervenido hasta ahora en todos los partidos, cinco como titular y tres como suplente. No ha sido decisivo en goles o asistencias, pero sí ha tenido impacto en las dos fases del juego con continuidad. Es quizá el centro del campo donde más profundidad de plantilla existe ahora mismo, con distintas opciones para suplir las bajas.

En el caso de Moussa Diarra, justo ahora que podía tener un papel más relevante con la ausencia de Juande Rivas también cae lesionado. El malí estaba recuperando en los entrenamientos algo de nivel tras una pretemporada que no fue demasiado halagüeña. Es el cuarto central de la plantilla, tercero sin el cordobés, pero también ha tenido problemas musculares que le pueden dejar un tiempo fuera. Queda la opción del canterano Diego Murillo, que entrena a tiempo completo y que puede desenvolverse prácticamente en los cuatro puestos defensivos. Por detrás también está la opción de Izan Merino, que ya trabaja después de haber participado con la selección española sub 18, aunque tiene bastantes opciones de ir convocado al Mundial sub 17, con lo que podría perderse un mes largo de competición en el caso de que España llegue lejos. Con él ya trabajó también Antoñito tras su experiencia en Tenerife. Adrián Pereda, Murillo y Samu fueron los otros canteranos presentes.

Haitam y Juan Hernández continúan con sus respectivas incorporaciones progresivas al grupo y realizaron una parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros. Ramón, que prosigue satisfactoriamente con su proceso de rehabilitación, trabajó con el readaptador físico. Por otro lado, Juande y Víctor trabajaron en las galerías interiores.