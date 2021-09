José Alberto: "¿Sekou? Puede ser titular pero se está adaptando"

José Alberto López se tomó su tiempo también para valorar el mercado de fichajes que ya ha concluido para el Málaga CF y lo que espera de esta cuarta jornada liguera ante el Almería. El entrenador gijonés se mostró muy satisfecho, "muy contento con la plantilla que nos ha quedado", y reafirmó las palabras de Manolo Gaspar, que declinaron la posibilidad de firmar un último fichaje: "Creo que estamos bien. Es una plantilla compensada y equilibrada que nos da mucha competitividad, que es lo que buscábamos".

"Siempre se puede mejorar pero estamos contentos con lo que tenemos. Hay mucha competitividad en todos los puestos, mucha polivalencia que nos da más posibilidades. Estoy muy contento con los que nos ha quedado. El objetivo es pelear con el Almería ahora. El mercado ya ha acabado y nuestro trabajo es estar concentrados en el partido de mañana. Es un equipo que tiene muchas capacidades y recursos", matizaba sobre la plantilla y destacaba que parte de las primeras opciones en según qué posiciones son las que han acabado llegado: "Muchos de esos primeros nombres están en la plantilla, eso habla muy bien del trabajo que se ha hecho. Ha habido situaciones que no han sido nada sencillas. El trabajo de la dirección deportiva y la secretaría técnica, más lo que hemos podido ayudar desde la parcela técnica, han hecho que estén aquí. El trabajo en equipo es fundamental".

En cuanto a los objetivos que se puede marcar el equipo, José Alberto es cauto pero entiende la ilusión generada: "Es normal, el equipo ha comenzado bien. Hay que ver de donde se viene. De dos temporadas muy difíciles, donde casi desaparece el club. Ahora la sensación es de tranquilidad y crecimiento". Además, apuntaba a la mera exigencia que transmite el club: "La responsabilidad es la de entrar a un equipo como este, como el Málaga. Todos sabemos nuestra responsabilidad, yo el primero. Soy el máximo responsable del equipo. A partir de ahí hay que adaptarse, no he vivido lo anterior, sí sé que han sido tiempos difíciles. La capacidad de adaptación nosotros la tenemos".

En lo meramente deportivo, José Alberto veía claves los tres puntos que estaba en juego ante el Almería: "Al igual que en los anteriores, los siguientes partidos tienen ese objetivo, los tres puntos. Con esa idea vamos a intentar ser competitivos y conseguir los máximos puntos posibles". Del rival solo tiene loas: "El Almería es de los más dominadores, de los que mejor juego combinativo tienen, de los que mejor ataque posicional hacen y con jugadores desequilibrantes. Nosotros pondremos nuestras cartas, intentaremos superarles. Para mí es de las mejores plantillas de la competición, me gusta mucho".

"Cualquier ausencia de uno de los jugadores importantes siempre es relevante", decía el técnico sobre la baja de Escassi, que vio dos amarillas ante el Alcorcón: "Alberto es un jugador importante. Estamos contentos con la plantilla y tenemos claro que cualquier ausencia la vamos a poder sustituir bien. El jugador que lo sustituya nos va dar rendimiento y va a ayudar al equipo". Sobre su posible relevo, no descartó que Ramón o Jozabed tengan opciones ante Genaro: "Es una posibilidad la de Genaro, pero tenemos otras. Ramón también está disponible. Jozabed también. Son jugadores que se van sumando a las convocatorias y al día a día. Son de mucho nivel. Tomaremos la mejor decisión posible para el partido".

Sobre Sekou afirmó que "puede ser titular" ante el Almería aunque reconoció que "se está adaptando" a la exigencia de los entrenamientos: "Somos una plantilla que entrena muy duro, intenso y lógicamente los nuevos, con ese peso y talla, les cuesta adaptarse al ritmo. Con la semana que ha hecho, mañana está preparado para participar. Ha venido para ponernos las cosas difíciles. Y para ayudar. Él puede ser titular pero tenemos otras alternativas".

Por último, fue cuestionado por la situación que se genera con Alexander, que no cuenta y se sigue buscando una salida para él: "A mí no me incomoda nada. Todos saben desde el primer día su situación dentro del equipo. Son jugadores que tenemos que intentar ayudar y sacar el máximo rendimiento. Su situación es esta y tiene que intentar revertirla".