Altas y bajas para el Alcoyano-Málaga: Pellicer tira de Aarón Ochoa

El Málaga se va a plantar en el campo del Alcoyano sin su máximo goleador, Roberto. Sergio Pellicer ya ha dicho que no va a ser victimista y que espera que eso suponga un paso adelante de algunos de sus hombres. También argumentó por qué no va a contar todavía con Juanpe y Sangalli pese a los innegables avances de los dos centrocampistas. Aunque no suele adelantar demasiada información previa a los partidos, sí aclaró que recupera al más jovencito de la clase, Aarón Ochoa, que estará en la expedición a Alcoy.

"Se cae Roberto y entrará Aarón", contó en su comparecencia ante los medios de comunicación Sergio Pellicer, que continuó hablando sobre casos concretos: "Juanpe y Luca es verdad que han entrenado durante la semana y tienen el alta médica, pero no el alta competitiva para mí no la tienen. No creo que estén aún y prefiero que se queden aquí mañana, trabajando a nivel específico".

Para el de Nules ha llegado el momento de que la plantilla compita al máximo nivel y que se tengan que ganar todos y cada uno de sus jugadores el sitio en las convocatorias a partir de ahora, cuando la enfermería se quede con casi ningún integrante: "Quiero que ambos empiecen la semana limpia porque necesitamos subir el nivel todos en ese aspecto. Además es cierto que vienen de un parón, hay que ir muy poco a poco. Además son dos jugadores que vienen para ser importantes, tenemos que ajustar muy bien. La verdad es que han entrenado bien pero no les he visto aún, prefiero que vengan Izan o Aarón. La semana que viene creo que van a poder estar disponibles para volver. Por lo menos para poder pelear estar en la convocatoria, que ahora si no hay lesiones se está complicando".

Aarón con Irlanda

El jugador marbellí estuvoconvocado para una estadía con Irlanda para participar con su selección sub 17 en dos partidos amistosos a disputar en Pinatar (Murcia). Ochoa Moloney, como se le conoce en la Isla Esmeralda para resaltar el origen de su madre, motivo por el cual juega con ellas, participó en los dos encuentros, ante Hungría y Dinamarca, en ambos con derrota.

En el primero, Ochoa jugó 30 minutos, en la segunda mitad, en la derrota de su equipo (0-2) con Hungría. Según relataba la federación irlandesa, Ochoa creó dos ocasiones claras para empatar, pero finalmente los magiares marcaron el segundo. En el segundo, el malagueño fue titular y jugó 70 minutos en la amplia derrota (5-1) ante Dinamarca, con los escandinavos marcando tres goles en 20 minutos y poniendo cuesta arriba el partido.

El equipo de Colin O'Brien volverá a la acción el próximo mes, cuando juegue la Ronda Élite de la Eurocopa sub 17 de la UEFA contra Portugal, Alemania y Croacia, con dos puestos de acceso al Europeo, parece que bastante difícil. Será del 20 al 26 de marzo en Portugal. En el previsible caso de que Ochoa sea convocado volverá a perderse un partido. En el caso del primer equipo, el de la visita a Algeciras. Será, pues, otro tramo de competición en el que el Málaga no podrá contar con su prometedor centrocampista, que ha actuado ya, pese a sus 16 años, en seis partidos (dos de Copa y cuatro de Liga) con el primer equipo del Málaga para un total de 250 minutos en la élite.