El vestuario del Atlético Malagueño está "ilusionado" y "no tiene miedo a nada"

El Atlético Malagueño visitará este domingo 21 de mayo el Nuevo San Ignacio a las 12:00 horas para medirse a El Palo en la vuelta de la final del play off del Grupo 9 de ascenso a Segunda RFEF, donde los blanquiazules intentarán pasar a la última ronda de esta fase de promoción, la cual consiste en una eliminatoria a ida y vuelta contra uno de los otros 17 vencedores de sus respectivos grupos. Debido a la importancia de la cita para el filial del Málaga, su capitán Bilal pasó por Deportes Cope Málaga para analizar este derbi malagueño: "Nos estamos preparando bien, con todo lo que necesitamos para ganar, pero sabemos que ellos son los favoritos y están en su casa. Sin embargo, vamos a ir a lucharlo".

Además, el internacional con Marruecos avisó que van a salir a por todas, sobre todo porque el empate beneficia a los paleños por haber quedado mejor posicionados en la fase regular: "Vamos a salir a ganar los 90 minutos y si se da que empatamos, iremos a apretar como hicimos ante el Real Jaén. Estamos preparados para eso". La escuadra de David Campaña terminó tercera, mientras que los pupilos de Funes lo hicieron en la quinta plaza, aunque debieron esperar a la última jornada para confirmar su presencia en dicho play off: "Ha sido una temporada bastante complicada, es cierto que nos hemos metido a última hora, pero le hemos ganado a los segundos y no hay miedo a nada. Estamos preparados para todo lo que venga. Además, somos dos clubes de la provincia, es un derbi, y eso te motiva más todavía. Estamos encantados".

Por eso, el 17 del filial malacitano confesó que dicha situación ha permitido que lleguen a este momento de la temporada con la moral por las nubes: "Estamos muy contentos e ilusionados. Al principio no se confiaba y es normal porque nos metimos a última hora y el Jaén es un histórico que tiene un equipazo, pero esa victoria nos ha dado una moral increíble. Aunque el empate del otro día nos sabió a poco por el buen juego que desplegamos". Sin embargo, desveló que conocen cómo se deben controlar las emociones en un partido tan decisivo para el devenir de la temporada: "Debemos salir con tranquilidad y sin nervios, al principio los habrá, pero hay que quitárselos de encima y luchar por nosotros, por la gente que nos quiere y por el Málaga, qué tal cómo está el año... No ha sido un año fácil para el malaguismo y eso nos da una motivación extra para darles una alegría también a ellos". Eso sí, Bilal confirmó que conocen bastante bien a su rival: "Son muy buenos, muy fuertes en el juego aéreo y tienen varios jugadores con bastante calidad. Nosotros estamos preparados y vamos a intentar sacarlo como sea".

En dicha entrevista, aprovechó para reconocer el esfuerzo y entrega de esta hinchada, a la cual espera darle una alegría: "Se ha visto en la tele y en el campo que la afición que tenemos es inmejorable. No hay ningún reproche hacia ellos y se merecen este ascenso más que nadie". Mientras que al hablar sobre su momento de forma actual se mostró bastante contento: "No me imaginaba ser el capitán y el rendimiento de esta temporada está siendo bastante bueno, aunque siempre se puede mejorar. Además, estoy muy contento e ilusionado por haber podido debutar con el primer equipo en la Copa del Rey. Estoy muy contento aquí". Por último, desveló lo que supondría este ascenso para la plantilla del filial: "Si ascendemos, no habrá tanta diferencia de categoría y será más fácil dar el salto. Estamos bastante ilusionados con eso. Por eso, queremos conseguir el objetivo y facilitar también las cosas al club de esa forma".