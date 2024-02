Carlos Puga: "No fue un impedimento que el contrato sea de cinco meses"

El Málaga CF cerró el mercado invernal de fichajes con la llegada de Javier Avilés, que fichó para cerrar la delantera y suplir la baja contractual de Loren Zúñiga, y la de Carlos Puga, que llegó para hacer competencia a Jokin Gabilondo después de que Sergio Pellicer no contase con Bilal para ello.

El lateral se mostró abierto a venir a la Costa del Sol a pesar de que las condiciones contractuales no fuesen las deseadas en un inicio: "Tenía claro que quería venir aquí y no fue un impedimento que el contrato sea de cinco meses, porque si lo hago bien, el club puede decantarse por renovarme". Además, extrapoló esto a las limitaciones que puede tener en cuanto a rol de primera hora por la gran confianza en el otro lateral: "Sabía perfectamente que Gabilondo lo juega todo, pero ya tuve esa situación en Córdoba y eso no es un impedimento para venir a Málaga, porque la competencia es buena y hace mejor a los compañeros. Los minutos que me den los usaré para competir al máximo y eso provocará que el mejor y ya luego que el entrenador decida si juega uno u otro".

Tras esto, comentó como fueron sus primeros pasos en la entidad de la Costa del Sol desde su llegada: "Estoy muy contento de estar aquí y la adaptación ha sido muy fácil. Genial con los compañeros y ha sido muy fácil, porque me han acogido con los brazos abiertos desde el primer momento. Quería estar en Andalucía y si era el Málaga mejor".

Por último, dio unas pinceladas de cómo fue la toma de decisión sobre su fichaje: "Yo no contaba con minutos en el Atlético de Madrid por circunstancias y una vez que el Málaga contacta conmigo le digo a mi agente que quería venir al Málaga".