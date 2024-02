Clasificación de Primera RFEF: Pellicer augura caídas

El Málaga ha pasado del frío al calor de una jornada a otra. En esta semana toca mirar con optimismo a la clasificación de Primera RFEF. Sergio Pellicer se lo toma con calma pero augura que habrá caídas, que no todos los conjuntos podrán mantener la regularidad en la segunda vuelta. Su reto es que los blanquiazules sí sean capaces de asegurarse un ritmo alto de puntos y llegar al final con opciones.

"Tengo una opinión y esa es ganar al Alcoyano. Es un tópico pero es cierto. Hace dos semanas había muchas dudas, ganamos y pasamos del todo a nada. Tengo que mantener un equilibrio porque queda mucho y ya vemos la complejidad de la categoría y de la segunda vuelta. Nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos, intentar sumar de tres en tres y que los rivales hagan lo que tengan que hacer. Nosotros a depender de nosotros mismos. A partir de ahí, cuando falten equis jornadas, ya veremos por lo que estamos peleando. Para mí lo más importante es seguir compitiendo porque creo que hay equipos que se van a caer, da igual en el puesto en el que estén ahora. Sexto, cuarto, primero, el que va el décimo... Creo que hay equipos que no van a poder mantener esa regularidad y nosotros no tenemos que ser uno de ellos, eso es lo que me preocupa", razonó.

"Tenemos que aumentar el nivel. Da igual la clasificación y los resultados de la pasada jornada… el mismo respeto. Lo preparo como si fuera el Ibiza o el Castellón. Con lo del otro día a lo mejor no nos da para ganar al Alcoyano, tenemos que subir el nivel”, comentó al tiempo que ya recordaba lo que pasó en La Rosaleda: "Siempre repasamos el partido de la primera vuelta. Lo hemos visto en bucle, todo lo que hicimos mal. Otro contexto de partido. Aunque perdieron en casa con el Murcia, ganaron en Melilla. Mucha segunda jugada, balón parado y contacto, tenemos que aclimatarnos y ajustarnos al nivel de presión que meten, que es muy alto. Está haciendo una temporada muy digna y si consigue varias victorias va a estar en la pelea de arriba. Ponernos a su nivel de intensidad, jugar nuestro fútbol y que esa calidad que tenemos se vea reflejada".

Acerca de la regularidad, insistió: “El otro día hicimos un partido de los más regulares, pero hay que trasladarlo fuera de La Rosaleda, desde que vinimos del parón no hemos encontrado al equipo que fuera de casa competía muy bien. Ahora es un momento muy importante para dar continuidad. Será totalmente diferente porque por el rival y las dimensiones del campo, hay saber encontrar espacios, ser fuertes a nivel defensivos y ganar los duelos individuales. La motivación tiene que ser la misma que ante el Ibiza la semana que viene. Es un equipo que aquí nos superó y eso lo marca. No va a ser fácil y a los chicos los veo bien y comprometidos, estoy contento por el día a día”.