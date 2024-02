Dani Lorenzo empieza a ser el líder que le pedía Pellicer

El traumático descenso del Málaga CF a la categoría de bronce del fútbol español provocó que algunos de los jugadores del plantel entrenado por Sergio Pellicer tuviesen que dar un paso adelante en importancia, liderazgo y presencia en el once inicial. Uno de ellos era Dani Lorenzo, que estaba cerca de dar el salto definitivo al primer equipo, pero no terminaba de darlo, aunque estaba demostrando su gran potencial y, como consecuencia, el entrenador de Nules le dejó claro que quería que fuese decisivo esta campaña en la lucha por el ascenso.

El técnico del primer equipo tuvo una serie de deseos sobre el desarrollo del marbellí, tal y como comentó este segundo: "Me exige mucho. Recuerdo que tuvimos una conversación de que cuando acabemos el año, pues me pide que yo sea un todocampista que pueda dominar todo lo que conlleva el centro del campo en lo ofensivo y lo defensivo. Entonces, quiere mejorarme en todas las facetas del centro del campo y que no sea un jugador de tres o cuatro destellos, sino que las domine todas".

El mediapunta ya ha disputado 26 partidos esta temporada con la casaca de la entidad de la Costa del Sol y, en esos encuentros, ha aportado cuatro goles y dos asistencias en cuanto a términos estadísticos. Para ello, ha hecho gala de su polivalencia en el terreno de juego, dado que ha jugado tanto de extremo como en todas las posiciones posibles del centro del campo durante la dura plaga de lesiones sufrida en el primer tramo de esta campaña.

En las últimas semanas, Dani Lorenzo está en racha y es que, tras el cierre del mercado invernal de fichajes, se ha creado una sociedad que está rindiendo a un gran nivel junto con David Ferreiro y Manu Molina, que está generando bastante peligro durante los últimos compromisos ligueros de los de Sergio Pellicer. El onubense habló sobre esto: "Nos gusta asociarnos y tener el balón, no nos escondemos. Cuando salen bien las cosas todo resalta", mientras que el ex del FC Cartagena afirmó: "Somos jugadores asociativos y estamos contentos por cómo estamos jugando".

A pesar de que todo va sobre ruedas para el mediapunta, no todo fue así desde un inicio, según afirmó en 'Área Malaguista': "He tenido diferentes momentos. Empecé la pretemporada a buen nivel y luego tuve unas jornadas con menos confianza y después recuperándome poco a poco y ya estoy cada vez más cerca de mi nivel. Espero más de mí y me creo capaz de dar más de mí, pero no es una mala temporada. Me está sirviendo para crecer. Había cosas que quería mejorar y ahí estoy poco a poco". "La faceta goleadora y ser más determinante. Es algo que siempre he tenido, pero con los años he ido perdiéndolo poco a poco. Soy muy crítico conmigo y debo pegarle más desde fuera del área, pero no hacerlo por hacerlo, sino con confianza de que la voy a meter", añadió sobre sus facetas a mejorar.

Un gran punto positivo para la consolidación del proyecto de esta dirección deportiva liderada por Loren Juarros fue la renovación múltiple en la que Dani Lorenzo fue uno de los que extendió su vinculación contractual junto con Moussa Diarra, Carlos López, Diego Murillo y Haitam Abaida. Excepto el primero de estos, crearon lo que ya es conocido como 'la nueva generación del 27' a la que se unió este lunes otro canterano, como es el caso del mediapunta David Larrubia. Tras esto, ya se espera ver el desenlace de las negociaciones con otras perlas de 'La Academia', como es el caso de Roberto Fernández, Izan Merino, Aarón Ochoa e incluso Kevin Medina.