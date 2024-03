Dani Lorenzo, una obra de arte con un dedo roto que deberá ser operado

"No me va a impedir jugar partido, algo de molestia, pero dentro de lo normal. Me tienen que operar con una aguja o un tornillo para que a la larga el dedo tenga buena movilidad. La fractura fue completa y me tienen que meter una aguja. Me dicen que es una operación muy rápida y sencilla, no sé la semana que viene o la otra podremos hacerlo", explicó Dani Lorenzo, que se lesionó en la jugada del KO de Dioni ante el Intercity, pero no le impidió intervenir en la resolución del partido con un jugadón.