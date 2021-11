"Darío Silva hoy no tendría precio"

Gonzalo de los Santos, miembro del primer gran Málaga Club de Fútbol, está de vuelta desde hace un par de años tras un periplo en su Uruguay natal. El que fuera mediocentro malaguista hizo un repaso a su carrera en la Cadena Ser. “Fue una decisión complicada porque el Málaga acababa de subir de Segunda B, pero di el paso y no me arrepiento porque fueron tres temporadas inolvidables”, relataba sobre su fichaje, al tiempo que recordaba la salida y la figura de Joaquín Peiró: “El Málaga necesitaba venderme por motivos económicos. Las negociaciones con el Valencia estaban rotas, y en la pretemporada de Holanda vino de madrugada Peiró a decirme que estaba todo arreglado y a despedirse con lágrimas en los ojos. Me rompió el alma” .

“Hoy un delantero como Darío Silva no tendría precio. Cualquier pibe que hace hoy cinco partidos buenos es encumbrado”, decía sobre la figura de su compañero en el Málaga y la selección uruguaya.

Ahora, tras entrenar en su país, se prepara para proseguir su carrera. “Aquí en Europa están todos los avances del fútbol. Ahora estoy haciendo un curso de big data, para mejorar el análisis de datos”, cierra.