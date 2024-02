David Ferreiro, un gol dos años y medio después

El Málaga CF venció en Alcoy, que es uno de los campos más difíciles de la categoría de bronce del fútbol español, con el regreso de David Ferreiro a la senda del gol después de estar en sequía dos años y medio desde el 13 de septiembre de 2021 en un SD Huesca-Lugo. Con motivo de su gran rendimiento desde su llegada a la Costa del Sol y su primer tanto de blanquiazul, el extremo atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa posterior al enfrentamiento liguero.

El ex del Cartagena respondió sobre el gol anotado en Alcoy: "Tuvieron un penalti en el que se podían meter en el partido y ese gol nos dio tranquilidad. Feliz por ese gol. No recuerdo cuando marqué por última vez, no sé ni cómo lo celebré en su momento". Tras esto, hizo una valoración del partido: “Los primeros minutos fueron muy buenos. Metimos los dos goles y ya estuvimos más tranquilos. Es el trabajo del día a día para poder hacer partidos así. El equipo va a más. Lo mejor está por llegar y estamos convencidos de ello.”

El atacante ya miró al futuro enfocado al encuentro ante la UD Ibiza: "Estamos con muchísima confianza. Llevamos una senda de victorias importantes y el partido ante el Ibiza lo tenemos marcado en el calendario. Si ganas, les metes más presión. Queda mucho aún y tenemos que depender de nosotros". El extremo se mostró bastante orgulloso del trabajo para sacar este duelo adelante: "Venimos de trabajar con una idea muy clara y el equipo ha respondido. Es un campo muy difícil y estamos muy contentos por la victoria".

Por último, habló sobre su tridente con Manu Molina y Dani Lorenzo: "Somos jugadores asociativos y estamos contentos por cómo estamos jugando. Los compañeros también aprietan y habrá minutos para todos. Lo importante es ganar".