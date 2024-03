Dioni habla claro: "Estoy para estos momentos"

El Málaga CF venció con buenas sensaciones a la UD Ibiza en ausencia de Roberto Fernández, que está lesionado del psoas ilíaco, y Dioni lo suplió de maravilla e incluso anotó el tanto de la victoria. Como consecuencia, el delantero malagueño pasó por rueda de prensa.

El atacante se mostró contento con su rol y con el gol: "Al final, lo que queremos es que Roberto esté. Esperemos que así sea la semana que viene. Para eso estoy para estos momentos. Me llegó la oportunidad en Alcoy y he vuelto a repetir en el once. El mister siempre le gusta rotar y repartir minutos porque quedan 12 jornadas todavía". "Está claro que para un delantero es importante marcar y sobre todo de penalti que había fallado dos anteriormente y tenía dentro ese miedo. El portero me lo ha adivinado, pero lo importante es que hemos ganado", añadió.

El delantero mostró su sentir hacia el ambiente de La Rosaleda: "Está claro que ha habido un gran ambiente contra un equipo que va segundo. A la gente se le veía la ilusión y ganas de victoria. No habíamos ganado a nadie de arriba y lo hemos hecho contra Recre e Ibiza. Se me ha puesto la piel de gallina al salir y creo que lo disfrutan hasta los que vienen de fuera".

Dioni se mostró bastante confiado y motivado de cara a futuro: "Nosotros vamos a pelearlo mientras haya puntos, pero sin obsesionarnos. Lo estamos haciendo muy bien, porque no lo pensamos de más. A disfrutar y ya desde mañana a pensar en Sanlúcar. Es normal que se mire la clasificación, porque motiva mirar y ver la evolución. Nosotros lo tenemos claro y solo pensamos en el partido siguiente. La gente está contenta, pero pensamos solo en eso".

El malagueño tuvo un gesto bonito tras el tanto hacia su mujer y su futuro bebé: "La celebración ha sido así por mi mujer que está embarazada. Ya lo hice contra el Melilla, pero quería hacerlo en casa".