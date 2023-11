Dioni, duda para el Murcia-Málaga CF y Pellicer habla de "psicosis"

"Dioni ha realizado labor de menor carga debido a un golpe fortuito que recibió en el entrenamiento de ayer en su cuádriceps izquierdo", comunicó en su parte de este viernes 24 de noviembre el Málaga, que se ahorró esta información en el del día anterior. Se trata de un contratiempo serio con vistas al partido que los de Sergio Pellicer tienen que afrontar en el campo del Real Murcia este próximo domingo.

"No recuperamos a nadie. Dioni tiene una contusión del entrenamiento de ayer. La clave tiene que ser entrenar al límite. Después de la Copa hubo un poco de psicosis, pero esto es fútbol. Hay que ir al límite. Hemos tenido lesiones tras Copa y hemos ajustado las cargas. Si no vamos al límite, nos va a costar. Si trabajamos como esta semana, en el proceso de la temporada, no hay excusas con los que están. Es una cuestión de hombres y chicos jóvenes, no de nombres, y demostrar que competir no va ligado a donde se ha jugado, porque el rendimiento se actualiza. Muchos equipos van a pasar estar situaciones. Los que están, a tope, y los que no están, que se pongan las pilas y estén cuanto antes”, comentó Sergio Pellicer ante los medios de comunicación.

"Tenemos que frenar el rendimiento del último partido y los que competimos como local. Fuera hemos dado una gran versión. Ahora estamos muy justos, es momento de dar oportunidades a otros jugadores. Nos tenemos que dejar de quejarnos, no acordarse de los jugadores que faltan. Hay que dar un paso adelante, encontrar las soluciones y entrenar al límite. No podemos bajar el nivel de rendimiento, lesiones va a haber. Es un mes muy importante, nos toca vivir la pendiente de la montaña rusa, y superarla con trabajo: técnico, físico y mental. Hay que tener regularidad durante el partido, no es cuestión de falta de jugadores sino de dar todos un paso hacia adelante”, añadió Pellicer.