Entradas Málaga-Real Sociedad: Un tercio garantizado

Ya se han vendido alrededor de 11.000 entradas (4.500 de abonados) para la eliminatoria a partido único de la tercera ronda de la Copa del Rey que enfrentará al Málaga CF y a la Real Sociedad en el estadio de La Rosaleda el domingo 7 de enero de 2024 a partir de las 21:00 horas. Algo más de un tercio de la capacidad del feudo de Martiricos, cifras que se van acercando a las que se produjeron en la anterior cita contra el Eldense de Segunda División, con la salvedad de que en aquella ocasión el acceso era gratuito para abonados.

Ante la Real Sociedad, conjunto de Champions League, pagan los abonados (con precios que van desde los 13,5 euros en las zonas más económicas a los 30 en cualquier sector de Tribuna) y las localidades para el público en general no son baratas. Pero hay ganas de fútbol en la capital de la Costa del Sol. Será, además, el estreno del año natural del Málaga en Martiricos puesto que en la jornada 18 los de Sergio Pellicer tienen que visitar al Intercity en tierras alicantinas.

Por otro lado, el club malacitano espera poder alcanzar próximamente la cifra redonda de 20.000 abonados después de quedarse muy cerquita (actualmente tiene 19.800). También está haciendo grandes registros para ser la tercera categoría del fútbol español en cuanto a ticketing.

La Operación 20.000

El malaguismo siempre está ahí. La Rosaleda se mueve en medias superiores a los 20.000 asistentes, la envidia de muchísimos clubes de Primera y Segunda División. Ya sorprendió en verano que se alcanzase una cifra de abonados altísima, que superaba los 19.000 carnés repartidos. La entidad de Martiricos quiere redondear esa cifra y espera que el mes de enero concluya con éxito la Operación 20.000.

“Hay 19.800 abonados, vamos a pedir a los Reyes llegar a 20.000. Una pasada. Ante el Algeciras vinieron más de 14.000 abonados y se vendieron muchas entradas. Pasa en todos los clubes que hay un alto porcentaje de abonados que no van. El fútbol cuando cambia tanto de horario y de día, somos animales de costumbres, la gente se saca el abono porque quiere seguir apoyando al club y no hay manera de que vengan a los 19 partidos. Más adelante pediremos que devuelvan las entradas para venderlas. Ahora estamos llamando a los abonados que han venido a cero o un partido. Hay respuestas de todo tipo cuando los llamamos, hay gente que se hizo socia para conservar su número sin más. El mayor impedimento son los horarios o gente vinculada con el padre, pasan cosas familiarmente y no van. No nos han dado argumento de porque no jugamos a las 12:00, comentó Kike Pérez recientemente en 7TV.