Los Reyes Magos del Málaga: El club pide 20.000 abonados

El malaguismo siempre está ahí. La Rosaleda se mueve en medias superiores a los 20.000 asistentes, la envidia de muchísimos clubes de Primera y Segunda División. Ya sorprendió en verano que se alcanzase una cifra de abonados altísima, que superaba los 19.000 carnés repartidos. La entidad de Martiricos quiere redondear esa cifra y espera que el mes de enero concluya con éxito la Operación 20.000.

“Hay 19.800 abonados, vamos a pedir a los Reyes llegar a 20.000. Una pasada. Ayer vinieron más de 14.000 abonados y se vendieron muchas entradas. Pasa en todos los clubes que hay un alto porcentaje de abonados que no van. El fútbol cuando cambia tanto de horario y de día, somos animales de costumbres, la gente se saca el abono porque quiere seguir apoyando al club y no hay manera de que vengan a los 19 partidos. Más adelante pediremos que devuelvan las entradas para venderlas. Ahora estamos llamando a los abonados que han venido a cero o un partido. Hay respuestas de todo tipo cuando los llamamos, hay gente que se hizo socia para conservar su número sin más. El mayor impedimento son los horarios o gente vinculada con el padre, pasan cosas familiarmente y no van. No nos han dado argumento de porque no jugamos a las 12:00, comentó Kike Pérez recientemente en 7TV.

La Rosaleda, según Dioni

"El último partido al que había venido a La Rosaleda estaba Jose González de entrenador, hace ya años. He estado fuera muchos años y apenas he podido coincidir para venir a algún partido, pero siempre lo he visto por televisión. Es muy diferente lo que se vive en la grada y en el campo. Sé que fue un palo duro para la gente cuando se bajó, era todo negativo. Pero luego la gente también se pone ese mono de trabajo, de animar, de saber que para nosotros es importante que nos animen y que estén a nuestro lado. Y la sensación que me da es que la gente está disfrutando de la categoría. Es una categoría bonita también porque hay mucho ida y vuelta, ocasiones, no es tan trabada como la Segunda División. Está claro que la gente quiere que estemos lo más arriba posible".