Fichajes: El hueco de Haitam y la eterna duda de Loren Zúñiga

No todos los canteranos están teniendo la misma suerte en el Málaga. Mientras a muchos les va de fábula, el más aventajado de todos, el que estaba llamado a ser uno de los goleadores nacionales del futuro, Loren Zúñiga, no acaba de romper la puerta y podría ser la primera salida blanquiazul en el mercado invernal. Porque el conjunto malacitano tiene un hueco libre por la lesión de larga duración de Haitam Abaida y que ya se ha confirmado en público que será cubierta. Si sale el delantero, habrá espacio disponible para el punta que se desea para reforzar la plantilla de Pellicer con vistas al importante segundo tramo liguero.

“Con Loren tenemos que hablar y ver un poco… el verano ha sido así con él, de conversaciones de un lado y para otro. No se puede negar, es una evidencia. Él piensa que su situación aquí es un poco complicada. Así lo estuvimos estudiando durante el verano. Empatizamos con él y estamos viendo qué posibilidades hay. Al final se tuvo que quedar. Y cuando se quedó con nosotros pensamos: ‘Tienes que aprovechar, terminas contrato esta temporada en junio. Vamos a ver si recuperamos al Loren que todo el mundo ha visto, por lo menos en la Academia’. Pero le está costando y yo creo que es una situación que cada vez está más cargada para él. No digo que tenga que salir o no. Pero es un tema que hay que hablar directamente con él y con sus representantes y a ver qué solución tomamos”, argumentó el director deportivo del Málaga en dirario AS.

Pellicer también habló del delantero

"Está el caso de Loren. Hemos intentado darle continuidad. Es verdad que el chico ha tenido un comportamiento ejemplar. Ha jugado casi todo pero muy poco y eso también es difícil con un chaval de 20 años. Tenemos que tener mucha cautela. En principio no ha pedido nadie salir, pero en una plantilla todos no pueden estar contentos. Quiero que los jugadores sean felices, cuando llegue el final de mercado, el que se quede, que sea con todas las consecuencias", dijo en 101TV el entrenador del Málaga.