Fernández Romo analiza a un Málaga CF "muy regular y que peleará por todo"

Guillermo Fernández Romo, entrenador de la UD Ibiza, es consciente que la visita a La Rosaleda es un "partido importante, contra una institución enorme". El técnico examinaba al Málaga CF en sala de prensa. "Me parece un equipo muy regular y que está haciendo una gran temporada. Si lo basamos en los puntos, llevan menos que nosotros y Castellón, pero la regularidad, el nivel de juego y futbolistas lo ha tenido; por eso está en disposición de pelear por todo, es lo que queremos todos los equipos. Han encontrado buenas presiones a lo largo del año, que tuvo lastre de lesiones en la primera vuelta y ahora con las incorporaciones, sobre todo Avilés y Ferreiro, le han dado más variabilidad a los de arriba y le hacen ser un equipo complicado. Es difícil hacerle gol, en su campo solo ha recibido seis goles, un equipo que tiene buenos balances de juego, ataca bien, buena emocionalidad, y sabemos que va a ser un partido muy difícil".

Llega el Ibiza a La Rosaleda con tres empates seguidos, margen de error reducido si se quiere optar al ascenso directo, al igual que el Málaga. "No he hecho nada especial durante la semana. Somos los primeros que entrenamos lo mejor posible para competir y sacar los mejores resultados. Tocando la situación y dándole regularidad a las cosas positivas que podamos sacar, importancia a lo que nos ayuda a seguir mejorando, y así encontrar una mejor versión. Hubo partido que tuvimos buenas presiones que no ganamos, pero hay que hacer más cosas. Cuando no se gana, el análisis se hace desde el resultado, por eso hay que seguir el mismo patrón, en nuestro caso seguir trabajando como lo estamos haciendo".

"No firmo el empate en La Rosaleda, no se firman cosas antes de jugar. No se me plantean en la cabeza, a posteriori habrá un resultado y veremos si nos ha condicionado, porque en la siguiente semana hay otra prueba, dándole valor al semana a semana, también al histórico, el buen rendimiento que ha tenido el equipo durante la temporada y cómo ha sacado las situaciones. Es lo que hay que buscar". Con una perspectiva a medio plazo, un empate dejaría al Málaga aún más lejos de la ecuación por el ascenso directo, tampoco sin olvidar al Córdoba. Pero todo condicionado a si el Castellón baja su nivel.