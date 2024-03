Entradas Málaga CF - UD Ibiza: Todo vendido

El Málaga CF anuncia que ya no quedan entradas para el Málaga-Ibiza. Otro 'Sold out', como ya se dio ante el Recreativo de Huelva, y que consolida la ilusión que hay instaurada en el malaguismo, que ve al equipo de Pellicer en línea ascendente, más el buen precedente que hay frente al Decano, horario que se repetirá para recibir al Ibiza, "partido de cuatro puntos" según Pellicer, y donde serán necesarios esos latidos de Martiricos para seguir acercándose a Castellón y arañar tres al Ibiza. Acudían durante la mañana 1.500 espectadores al entrenamiento de puertas abiertas, que sirvió de anticipo para lo que se verá en la matinal del domingo, oportunidad para superar los 25.000 espectadores, que ya reflejaría una entrada notable en La Rosaleda, con el desconocimiento de cómo responderán los abonados.

El factor Kevin ante el Ibiza

Sergio Pellicer no quiso desvelar mucho de su posible once en el Málaga-Ibiza. Quizás repita la fórmula que empleó ante el Alcoyano o vuelva a línea de cuatro, lo que podría abrir un hueco en el equipo a Kevin Medina, que viene participando poco: "Son procesos, como los de Dani Lorenzo, Larrubia o el mismo Roberto. Un proceso de aprendizaje. Lo veo bien, lo quiero mucho, es un proceso bueno para él, hablo con él y lo veo preparado para ser el Kevin de la primera vuelta. Yo también creo mucho en el entrenamiento invisible, cuando uno no cuenta tanto con él que siga trabajando porque tendrá recompensa, en su caso y en el de todos. Lo veo preparado para el domingo”

De la alineación, apuntó: “Vamos a ver, mañana tenemos que entrenar y a ver qué situaciones se nos dan. Viendo una alineación, que si tres centrales, línea de cuatro... Lo único que nos cambia es la estructura defensiva a la hora de apretar. En ataque tenemos los mismos mecanismos. Depende de cómo queramos atacar, tenemos diferente variantes. No voy a decir qué once, porque para mí no es lo importante, es cómo terminemos el partido. El ritmo lo va a marcar en los últimos 20/30 minutos de partido. A lo mejor hay jugadores que estuvieron bien el Alcoy y mañana no juegan porque tenemos otro plan. Lo importante es sumar y aportar cuando les toquen".