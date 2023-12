Fichajes Málaga CF: Loren Juarros tiene un plan

Se acerca la apertura del mercado de invierno y los ojos empiezan a apuntar a Loren Juarros. Por más que destaque en otras muchas parcelas (hablan maravillas de él en la cantera), se le va a medir por lo que consiga hacer con el primer equipo, por los fichajes que logre traer para apuntalar una plantilla a la que se le exige salir de la Primera RFEF, ascender a Segunda División. Templado como pocos, el director deportivo del Málaga tiene sus pasos muy claros. Dos fichajes, en principio. Renovación de los otros canteranos más talentosos. Y, sobre todo, no distorsionar el vestuario.

"Estoy muy contento con lo que estoy viendo más allá de las lesiones y situaciones que hemos tenido comprometidas que nos han limitado mucho. El equipo tiene todavía mucho más que dar. Se nos cortaron las alas cuando mejor estábamos porque habíamos empezado muy bien, con una línea de juego bonita y jugadores que estaban creciendo. Por el motivo que sea, eso se nos ha cortado. Las lesiones repercuten no sólo en la competición, sino también en la competencia y calidad del entrenamiento diario, por lo cual subimos gente de la estructura de abajo pero no es lo mismo. El que el Málaga ascienda o no este año va a depender del bloque, más de que en enero vengan uno, dos o tres jugadores. Hay que terminar de concretar las cosas. En mi cabeza está que el Málaga, para completar lo que tiene, necesita dos jugadores", confesó recientemente en una gran entrevista concedida al diario AS.

En verano confesó que la idea era firmar a un punta y a un extremo, aunque no se terminó de concretar y sólo llega in extremis Manu Molina, otro perfil bien diferente. "La lesión de Haitam es relevante porque le estábamos esperando. Que los jugadores que estaban y en los cuales confiábamos muchísimo iban a ser capaces de mantener el tipo hasta enero y Haitam iba a ser el refuerzo. Desgraciadamente no ha sido así. Y luego hay un dato que es innegable: el equipo ha recibido muy poco gol, pero le cuesta hacer gol. Por lo tanto, en el ‘big data’ tan famoso estos días, lo vamos a tener que aplicar", explicó Loren Juarros.

Experto en este tipo de contextos, el ejecutivo blanquiazul sostuvo un mensaje que suele ser territorio común en todos los directores deportivos acerca de las particularidades del mercado invernal, de los fichajes de enero: "El mercado de invierno es peligroso, es tramposo y hay que tener mucho cuidado. Porque lo que encuentras es lo que otros no quieren o situaciones que vienen a jugar y si no encuentran lo que quieren, te rompen un poco la sintonía y pueden alborotarte el gallinero y hay que tener cuidado con esas cosas".