Fichajes Málaga CF: Nervios en el mercado

El cierre del mercado, este jueves 1 de febrero a las 23:59 horas es el tope para inscribir jugadores, ha tensionado al Málaga. El bajón del equipo durante este mes de enero ha dejado más evidencias sobre carencias que existen en la plantilla. Cuatro puntos de 12 posibles han propiciado que el ascenso directo sea una entelequia. No hay victorias con ninguno de los cinco primeros clasificados, en La Rosaleda hay problemas para sumar... Ya llegó David Ferreiro como jugador de banda, pero en la dirección deportiva y el banquillo se han encontrado más goteras. Además de por el delantero que tiempo atrás se buscaba, existen movimientos en otras posiciones.

El mercado tiene su cosmos y sus tiempos particulares, pero ha chirriado que en la última semana se haya acelerado la búsqueda de jugadores. En la última semana el Málaga ha hecho una barrida dialogando con un alto porcentaje de clubes de Primera y Segunda para ver posibilidades. Quienes están metidos en el ajo aseguran que en invierno el jugador disponible es porque no juega y el que juega cuesta dinero sacarlo. El mantra del equilibrio ecológico en el vestuario y no romperlo con fichajes puede entenderse, pero no hay mayor voluntad en un grupo que mejorar profesionalmente y para eso hay que subir de categoría. De hecho, un alto porcentaje de la plantilla tiene un año extra en su contrato si se regresa a Segunda. Y si hace falta una ayuda, como se ve que así es, se asume.

La llegada del lateral granadino Carlos Puga, de 23 años, está cercana. Falta que el Atlético de Madrid encuentre un relevo en su posición de lateral derecho para que la operación se cierre, el acuerdo está pactado con el jugador pero el filial colchonero quiere amarrar la salvación y está buscando en el mercado una alternativa. En el club se cuenta con que la operación se hará. Tanto el director general como el director deportivo, en sus comparecencias públicas, dijeron que se reforzaría el equipo con dos jugadores, pero se están viendo más frentes. También en el final del mercado de verano se buscaba un atacante y finalmente vino Manu Molina porque es el jugador que se puso a tiro. En el caso del lateral derecho, Jokin Gabilondo está jugándolo todo salvo dos partidos de Copa en los que Bilal ocupó su puesto. El marroquí sería el perjudicado con la llegada de Puga y acabaría su etapa en el club, que empezó tras su etapa cadete al llegar desde Almería.

En la delantera se ha trabajado en dos jugadores que ya vistieron de blanquiazul, Scepovic y Sadiku, pero los dos tienen una salida difícil ahora mismo de Tailandia e India y tampoco quisieran venir hasta final de temporada sólo, que es lo que pretende el club. Los dos son veteranos, sin necesidad de adaptación a España aunque no jugaron en Primera RFEF. Se está tirando de la agenda de ex, que tiene sus cosas buenas pero también malas. Hay jugadores emergentes en la categoría por los que ahora no se ha apostado. Ángel García informaba de que una de las operaciones abiertas era de la Igor Zlatanovic, serbio que juega en el Maccabi Netanya de Israel. Y es cierto que ha sido una de las opciones tratadas. Jugó en el Mallorca, que le cedió al Numancia y al Castellón, pero el salto desde una Primera división a Primera RFEF, como hizo Nelson, no es fácil de dar.

En el centro del campo también está el eterno retorno de Ramón, inédito a finales de enero y sin visos de vuelta cercana, y los recurrentes problemas físicos de Juanpe y Sangalli. Parecía la zona mejor poblada, pero también están saliendo carencias. Cuando Genaro no estuvo ha temblado la estructura del equipo. El Málaga ha apretado el botón rojo, el equipo no ofrece buenos síntomas y se quiere ayudar a la plantilla y al entrenador. El resultado, en algo más de 48 horas.