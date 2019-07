Desde la rueda de prensa de Víctor ha pasado una semana completa. El entrenador la consideraba clave para que se produjesen movimientos definitivos, pero finalmente sólo hubo una acción oficial (el traspaso de Rosales al Leganés) y el amago de fichaje de Shinji Okazaki, que llegó en la noche del miércoles. Así que se espera que en esta que comienza se aceleren varios frentes abiertos que están a la espera de la autorización del presidente, Abdullah Al-Thani.

El sheikh marca el ritmo de la planificación. Su peculiar manera de entender los tiempos en el mundo del fútbol chocan de frente con el modus operandi clásico de cualquier entidad. El problema es que los días avanzan y el Málaga continúa teniendo que realizar un ajuste severo de su Salario Liga. Ya ha avisado LaLiga por medio de Javier Tebas de que la entidad tiene que vender para evitar verse en problemas.

La venta de Ontiveros es considerada para los actuales gestores de la entidad como primordial, pero al presidente no terminaba de encajarle la propuesta amarilla y se desmarcó con nuevas peticiones. Pero el marbellí no es el único que tiene que salir. En la plantilla actual hay mucho jugadores a los que es sencillamente imposible pagar con el escenario económico actual. Hipotéticas salidas que no obedecen ni obedecerán a meras cuestiones deportivas.

El atasco también es de entrada. El Málaga sorprendió a una parte del mundo del fútbol con la operación de Okazaki. El japonés lleva esperando desde la noche del miércoles que todo se cierre. Debía ser el jueves, tras su reconocimiento médico, pero ahora se confía en que sea oficial hoy. De momento viste del Málaga y está en el hotel de Estepona como uno más.

Fuentes del club aseguran que hay varias operaciones de llegada listas a falta del visto bueno del presidente. Si Al-Thani desenfunda la pluma, puede ser una semana en la que las incorporaciones se anuncien en cascada. Menos sencillo será encontrar destino a jugadores que no cuentan en lo deportivo y que además tienen sueldos desorbitados y fuera de la realidad del mercado. Ahí es donde tiene que verse también la capacidad de gestión de Caminero.