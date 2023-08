Fichajes, salidas y canteranos: Pellicer pone orden

No está siendo un verano fácil en el Málaga, donde han existido discrepancias entre los principales actores a la hora de abordar el mercado de fichajes. Sergio Pellicer ha mostrado públicamente una faceta poco habitual en él, elevando la exigencia. Ahora que el balón va a empezar a rodar, sabe que de poco sirve. Todo está en el verde. Pero también quiso mostrar su posición con respecto a alguna posible salida y cómo deben tomarse este curso ciertos canteranos.

"El mercado, para mí, está cerrado y son los responsables de los fichajes los que se deben de encargar de si habrá más llegadas. En la pretemporada me han visto en un perfil más exigente, pero no pido para mí, es para todos, necesitamos las máximas exigencias y contar con las máximas herramientas para competir, pero para mí el mercado está cerrado y ya empieza la temporada. Voy con lo que tengo. Para lo demás está Loren (Juarros). Mi faceta de pedir se acabó desde el partido del Estepona".

Aprovechando una pregunta sobre Loren Zúñiga, envió una respuesta más genérica: "Lo que quiero es que los jugadores sean felices. No Loren, todos. Que no signifique que se quede y al primer partido llame a Loren (Juarros) y a su representante. Loren va a ir y va a disputar partidos. Yo cuento con todos. Lo más importante es la gente. Lo tengo muy claro, no quiero buscar excusas de ningún tipo de jugador. Si el jugador está feliz, seguramente le sacaré rendimiento. Málaga es una ciudad acogedora pero es una ciudad que acomoda".

Moussa, Murillo...

"En cuanto a los centrales está Moussa, que no va a ir. Murillo se ha adaptado perfectamente a varias posiciones. Nos faltaban gente en ciertas posiciones. En los dorsales ni entro ni salgo. Muchos jugadores piden dorsal. ¿Para qué lo quieres si no tienes rendimiento? No me fijo en los dorsales".

Nélson Monte

“Nélson ha venido bien, pero hay que tener mucho cuidado con los jugadores que vienen sin haber hecho pretemporada, aunque trabajen con entrenadores personales. No es lo mismo. Nélson nos da un aporte de calidad extra. Va a ser uno de los jugadores que parecen hechos para ser de los importantes".