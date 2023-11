El Fondo Sur organiza un corteo malaguista infantil

El Málaga CF volvió a la senda de la victoria después de pasar un inicio y una mediación del mes de noviembre bastante dificultoso, pero, en su visita a La Nueva Condomina, pudo cambiar su suerte, gracias a la capacidad de reacción del equipo para remontar un 1-0 inicial y convertirlo a 1-4. Esto lo hizo delante de cientos de aficionados blanquiazules que se desplazaron hasta la Región de Murcia para apoyar a los discípulos de Sergio Pellicer.

El Fondo Sur quiere seguir mostrando su apoyo al equipo de la entidad de Martiricos y, como consecuencia, van a realizar un Corteo Malaguista Infantil para que los seguidores más pequeños del club puedan sentir lo que sienten los mayores apoyando a su escudo y a sus colores. Esto tendrá lugar el día dos de diciembre a las 19 horas de la tarde y se llevará a cabo desde la barriada de La Roca hasta llegar al estadio de La Rosaleda.

Todo esto lo han anunciado mediante el siguiente comunicado:

A todos los malaguistas:

Este sábado queremos vivir algo inédito, algo único para nuestros pequeños malaguistas.

Si quieres que tu hijo disfrute como disfrutamos los mayores, tráelo al corteo malaguista infantil.

¡Un sentimiento de padres a hijos!

Kike Pérez confirma el cambio del uso de la ciudad deportiva

La inauguración de la Ciudad Deportiva Fundación Málaga CF ha sido un hito histórico de cara al crecimiento del club y también por la dificultad, que ha tenido el poder sacar estas obras adelante. Kike Pérez habló ante los medios sobre lo que esto significa para la entidad de Martiricos.

El director general comentó: "Es un día histórico, estratégico y para estar todos muy felices de haber concluido estos tres primeros campos que será el nacimiento de esa casa para niños y niñas malaguistas. Lo que tenemos en mente es que el primer equipo, cuando un proyecto tarda tantos años, en las oficinas se les da vueltas al uso que va a tener". "El primer equipo mejor que en La Rosaleda, Anexo, lavandería, cocina... Sería tener que duplicarlo porque están allí bien. Están cómodos. Le hemos pegado un giro para dedicarlo a la base, empezar para los más pequeños, que no requieren tanta estructura invisible. No necesitan un comedor o un gimnasio potente, pero sí campos, que es lo que nos urgía. Los más pequeños serán los primeros. Es una cosa que me sorprendió, estoy de acuerdo en que hay que ver el pasado de las cosas para utilizar el presente. Sí, pregunté que la cantera del Málaga, una de las mejores de España, comprobado con datos. Esos niños y niñas han estado distribuidos en seis instalaciones distintas por la ciudad y la provincia".