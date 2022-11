Rubén Yáñez: "Estamos dando lo máximo y  no tenemos ninguna duda de que sacaremos esta situación"

El guardameta Rubén Yáñez fue el encargado de comparecer tras el empate in extremis del Málaga CF ante el Sporting de Gijón. Después de haber debutado la jornada anterior en Cartagonova, el cancerbero se mostró optimista con su estado de forma: "A nivel individual me veo bien, me siento cómodo. Adaptándome a la situación. Con la idea de aportar lo máximo posible al equipo y aportar en todos los sentidos".

Aunque es sincero con la situación que vive deportivamente el club de Martiricos: "Todos somos conscientes de la situación, cuando vienes al Málaga no te imaginas esto. Estaba claro que Segunda División es una competición complicada, donde se debe trabajar mucho para conseguir resultados. Somos conscientes de lo que hay y vamos a seguir trabajando. Estamos dando lo máximo y no tenemos ninguna duda que tarde o temprano sacaremos esta situación".

Yáñez confirmó que este tiempo sin competir le sirvió: "Me ha preparado para llegar mejor a este momento". Dejó claro que los que no están jugando también "queremos sumar. Todos somos conscientes de la situación". Sobre el resultado comentó: "Es un punto que debemos valorar tras sacar un resultado en contra. El futbol está siendo injusto con nosotros, el espíritu de equipo está. El vestuario se está animando". Mientras dejaba claro que esta situación: "La vamos a sacar adelante".

Además, habló sobre la llegada de la psicóloga deportiva: "Toda ayuda suma, se está siendo muy injusto. El trabajo está y se ve. Lo que estamos haciendo es prepararnos en todos los aspectos. La psicología deportiva es bastante importante en el fútbol profesional, es una aportación donde el míster y el club han acertado".