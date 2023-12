Galilea: "Somos una familia y estamos juntos en lo bueno y en lo malo"

El Málaga consiguió romper la sequía de victorias en casa al vencer por 2-1 al Algeciras en un duelo nublado por una trifulca sucedida en el túnel de vestuarios durante el descanso. Tras esto, Einar Galilea salió a hablar en rueda de prensa.

El vasco quiso mandar un mensaje de unión: "Somos una familia y estamos juntos para lo bueno y lo malo. En los buenos momentos, pues, disfrutamos juntos y, en los malos, lloramos en el hombro de un compañero, ya sea jugador o miembro del cuerpo técnico". Después de esto, quiso destacar la importancia de las sensaciones positivas: "Es una victoria muy importante por irnos con buenas sensaciones y los tres puntos. No es un partido redondo porque nos vamos con dos expulsados por el camino. Por suerte, hemos conseguido tres puntos, ya que hemos sabido sufrir".

Tras esto, tampoco desaprovecho la oportunidad de sacar pecho por la victoria en casa: "No tenemos un partido tranquilo en La Rosaleda. La primera parte hemos sido mejores y en la segunda es donde ha habido problemas. Somos justo merecedores de los tres puntos". Después, habló sobre las lesiones sufridas en estos meses: "Es algo que está ahí, que no es normal. También refleja cómo trabajamos, que damos todo cada día y no nos dejamos nada dentro. Poca gente se pierde un entrenamiento por molestias de las ganas que tienes de pisar el verde".

Para acabar, no se mojó mucho sobre lo sucedido en el túnel de vestuarios: "Yo no lo he visto, Como ya tenía amarilla de una acción anterior, no me he querido meter en jaleos. He salido el último del campo y cuando ya he llegado los tenían se`parados. Respecto al partido, merecíamos y la afición se merecía ya este partido en casa. Después de lo sucedido esta semana con el mister, creemos que se lo teníamos que dedicar a él. Hemos sabido sufrir y hemos contado con esa fortuna".