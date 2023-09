Héctor, técnico del San Fernando: "¿Ambiente de La Rosaleda? Un jugador está para estos partidos..."

El almeriense Héctor Berenguer se enfrentó varias veces al Málaga CF en su etapa de jugador en el Sevilla, el Mallorca o el Deportivo. Lo hará este domingo (20:00 horas) en La Rosaleda a los mandos de un San Fernando que suma cuatro puntos en las cinco primeras jornadas y está en la parte baja de la clasificación, pero que quiere ir hacia arriba.

"Llevan una racha de cuatro victorias, casi 20.000 abonados, era de esperar también. Está en esta categoría y la hacen grande y difícil. Vamos a plantear un partido a ganarlo con nuestras armas, viendo por dónde van ellos. Intentaremos hacer un partido bueno en un escenario bueno", decía el técnico cañaílla: "Ojalá el buen juego se traduzca en victoria. Ante el Murcia, uno de los rivales históricos como este Málaga, llamado a estar arriba, faltó nada y menos para ganar. Tuvimos el peso del partido, llevamos la idea de juego a la práctica, pero no tuvimos ese resultado acorde al esfuerzo y trabajo de los jugadores porque empataron al final. Hay algún jugador con molestia, pero sin bajas confirmadas"

"Ha habido bastantes circunstancias, de gente que se incorporó más tarde, estados de forma... No tiene nada que ver el Intercity, el Murcia o el Málaga. En distintos escenarios habrá distintas alineaciones", afirmaba Héctor sobre la alineación que presentará en La Rosaleda. Del Málaga, Héctor señala las siguientes fortalezas: "Su juego ofensivo, aparte de que no está encajando ahora, que es clave. Sabe a lo que juega, es muy práctico y su juego ofensivo tiene muy buena capacidad para combinar, ocupar espacios, 1x1. Bastante peligroso, muy bien dirigido y jugadores de alto nivel. ¿El ambiente? Un jugador está para esto, para jugar este tipo de partidos, ante tanta gente... Es un orgullo poder ir a Málaga a jugar un partido importante para los dos. Si llevamos las cosas a cabo tenemos la opción de ganar. No vamos a verlas venir, a empatar; vamos a ganar".

"Tenemos que mejorar nuestro bagaje, hemos estado hasta el final en todos los partidos, mejorar en acciones aisladas, en el segundo partido perdemos tras una falta clarísima. Hay que mejorar nuestras acciones y estamos deseando puntuar. Es un tema emocional lo de perder puntos en los minutos finales. El de Ceuta y Murcia estaban controlados, son tres puntos que cambian mucho la cosas. Se habían trabajado bien", cerraba el técnico rival.