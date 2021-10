Un viaje en el tiempo (20:30)

Raro es que uno no recuerde lo que estaba haciendo en los días anteriores y posteriores a que la pandemia de Covid-19 obligase a decretar el Estado de Alarma. Todo el mundo tiene más o menos una día clara o ciertos acontecimientos imborrables y que te conducen por un túnel del tiempo a veces perverso. Como el chasquido de Thanos, no distinguió de edades, colores o rangos. Afectó a todos, también a Don Fútbol, algo que parecía imposible. Los estadios se cerraron a cal y canto y cuando volvió la competición no lo hizo el público de la mano. Por eso tiene su simbolismo este enfrentamiento entre el Málaga y el Real Zaragoza.

Había más de 22.000 personas en las gradas de Martiricos aquel 8 de marzo de 2020. Para este 6 de octubre no se llegará a tanto salvo giro sorprendente (hay unos 13.000 abonados y la entidad comunica que se han vendido unas 3.000 entradas ya para esta cita). Pero no conviene olvidar el contexto.

El Málaga había enganchado por una serie de circunstancias. Tras el varapalo de no lograr ascender nada más bajar, el golpe de realidad fue durísimo. Sanción de LaLiga, fichajes sin inscribir y los volantazos del jeque Al-Thani aferrado a la disparatada gestión de Richard Shaheen... Era la antesala del arranque de 2020, que llegó con el despido de Víctor Sánchez del Amo tras su polémico vídeo y continuó con la salida del sheikh para dar paso a la administración judicial. En medio, Pellicer y Manolo Gaspar habían devuelto la identidad y la ilusión. Y el equipo funcionaba al ritmo de Tete Morente, Luis Muñoz, Keidi, Sadiku y compañía.

Luis Suárez borró la sonrisa en el 86’ y luego se cerraron las puertas. La Rosaleda se marchitó y al equipo le costaba un mundo ganar en ese frío recinto que sin gente congela. Hasta este curso. Málaga ha vuelto y se ha dejado notar. A los de José Alberto López no le han hecho todavía un gol como local esta temporada. Curiosamente se mide a un conjunto como el maño, con serios problemas de finalización.

El Málaga, de cualquier modo, necesita mantener ese rumbo como local porque fuera le cuesta pescar. En Valladolid envió mejores señales y rescató un punto. Pero se avecinan tres citas en ocho días que pueden auparte o meterte en algún lío.

Entran aquí las rotaciones, una nueva prueba para José Alberto en cuanto a gestión física y emocional. Para esta primera cita no escatimará, pero habrá cambios. Regresa Víctor Gómez de su paso por la sub 21 pero no tendrá a Paulino, sancionado, por delante. El ramillete de opciones es amplio. Podrían entrar Jairo y Antoñín, que están reclamando más minutos. Pero la única vez que no ha sido titular el cántabro, la elección fue cambiar de banda a Kevin y meter a Brandon por la izquierda.

Dudas hay también en el ataque. Roberto viene siendo el mejor nueve en lo que se lleva de curso, pero en algún momento habrá que ver a Sekou Gassama en acción. Fichaje estrella y que descansó en Valladolid. Hay opciones.

En el Zaragoza, por otro lado, milita un Adrián González que no cuenta demasiado. Al excapitán no le han terminado de salir las cosas desde que tuvo que marcharse por el ERE del pasado verano.