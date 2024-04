Cómo y donde ver en TV el Málaga CF - AD Ceuta

El Málaga CF y la AD Ceuta se enfrentan en el estadio de La Rosaleda en un partido correspondiente a la jornada 31 del Grupo 2 de Primera RFEF a partir de las 12:00 horas del domingo 7 de abril de 2024. El encuentro será retransmitido en directo por televisión a través del operador de pago FEF TV, que tiene los derechos de la categoría y que ofrece la posibilidad de verlo por su web o las aplicaciones de iOS y Android. También es posible seguir online las acciones más destacadas del envite minuto a minuto a través de la web de Málaga Hoy.

Fecha y hora del Málaga CF-Ceuta

El partido se jugará el domingo 7 de abril desde las 12:00 horas en el estadio de La Rosaleda.

Cómo y dónde ver en TV el Málaga CF-Ceuta

El encuentro será retransmitido en directo por televisión a través del operador de pago FEF TV, por su web y las aplicaciones de iOS y Android.

Retransmisión online del Málaga CF-Ceuta

Sigue las acciones más destacadas del envite minuto a minuto a través de la web de Málaga Hoy.

'Sold Out' confirmado

La afición nunca ha dejado al Málaga en la estacada y este paso por la categoría de bronce del fútbol español no está siendo una excepción y miles de malaguistas han demostrado su fidelidad por el escudo y buena prueba de ello es La Rosaleda es el undécimo estadio de toda España con mejor media de espectadores en lo que llevamos de temporada a pesar de estar de Primera Federación.

Y es que una vez más el malaguismo ha respondido y no se va a perder una fiesta del fútbol en la provincia por el 120 aniversario que encima coincide con un duelo ya trascendental por las aspiraciones de los de Sergio Pellicer, puesto que, en el caso de no conseguir los tres puntos, se pondría ya muy cuesta arriba el poder optar a esa primera plaza que da el ascenso directo al fútbol profesional. Debido a todo esto, las taquillas de La Rosaleda se han visto obligadas a tener que colgar el cartel de 'Sold Out' una vez más, porque miles de seguidores quieren estar ahí con los suyos en una fecha tan señalada e importante.