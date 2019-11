El Málaga, después de un inicio de temporada tenebroso, parece recuperar el pulso. El equipo, tras vencer de manera consecutiva al Deportivo y al Oviedo, ha tomado cierto vuelo. Ahora tiene que seguir sumando para confirmar las buenas sensaciones que provoca esa combinación de victorias y gran juego. Sin embargo, las circunstancias cambian. Las lesiones, los rivales, el césped... Todo se parece, nada se repite.

Los de Víctor Sánchez del Amo visitan a la Ponferradina, un club de filosofía marcada y que suele hacer de su estadio un fortín. No se están encontrado incómodos en la categoría de plata los leoneses, que vienen de asaltar al Rayo en Vallecas. Pero volviendo a El Toralín, todas las miradas se dirigen al estado del terreno de juego, que está siendo objeto de debate aquí y allí. Si encima el tiempo no acompaña...

De cualquier modo, Víctor Sánchez del Amo no lo utiliza como excusa, al contrario, sostiene que es así exactamente como ha preparado el partido, sabiendo dónde está, cómo se desenvuelve el rival bajo ese contexto. Lo que sí fastidia al entrenador madrileño es la baja de Sadiku por lesión. Significa que no podrá repetir once, aunque trate de disfrazar este contratiempo de algo positivo.

El albanés es una pieza clave para este Málaga. Es cierto que su índice de acierto no es el más alto, pero es el único delantero puro del primer equipo. Más allá del gol, es un futbolista que da mucha salida al equipo, que juega con inteligencia de espaldas y de cara, que sabe combinar y que garantiza una dosis de entrega y pelea indiscutible. En Huesca se probó con Antoñín, el hombre de moda, solo en punta al principio y no fue demasiado bien.

Habrá que ver cómo lo encaja Víctor. Podría repetir con el canterano arriba y situar detrás a algún mediapunta como Juanpi o Pacheco. La otra opción es Adrián, que donde mejor rinde es cerca del área y que este curso ya ha funcionado como falso nueve. Tocar al capitán significa desvestir el centro del campo, donde venía siendo un gran complemento para Keidi Bare.

Por parte del equipo de Bolo, la gran referencia ofensiva es Yuri. A sus 37 años, el delantero brasileño sigue inspirado. Seis goles en 13 partidos (800 minutos) lleva ya el primo de Charles, que llegó a enfrentarse a Koke Contreras (entrenador de porteros) y Josemi (delegado) en la UEFA con el Boavista en 2003.