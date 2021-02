Hospitalaria Rosaleda

La Muy Hospitalaria ciudad de Málaga no lo es por casualidad. Ejerce y en muchas áreas. Esa hospitalidad se traslada a La Rosaleda, con una cargada agenda para 2021 que comenzó con la Supercopa de España en enero, continúa con la final de la Copa de la Reina y puede seguir con partidos oficiales de selecciones nacionales. La casa del Málaga no acoge solamente los partidos del cuadro blanquiazul, huérfano de espectadores pero no de visitantes.

Después de dos temporadas y media lejos de la máxima categoría y sus estrellas, estas ventanas acercan el máximo nivel al verde de Martiricos y también suponen un escaparate internacional que trasciende el fútbol. Se pudo comprobar con la enorme expectación mediática que suscitó la semifinal de la Supercopa de España que disputaron en La Rosaleda el Athletic Club de Bilbao y el Real Madrid. Además en diciembre también hubo otro Primera en la Copa del Rey al acoger la eliminatoria entre el CD Rincón y el Alavés.

Ayer se realizó el acto oficial de presentación de la final de la Copa de la Reina correspondiente a la temporada anterior y aplazada por motivos derivados de la pandemia de Covid-19. Enfrentará en una final inédita al FC Barcelona y al EDF Logroño el próximo 13 de febrero. Las autoridades presentes sacaron pecho por los eventos que están viniendo a Málaga y también a Andalucía.

Pero no se termina la cosa en estas citas nacionales. La Rosaleda también pide paso para mezclarse entre candidatos al Mundial Catar 2022. La Federación Noruega de Fútbol pretende jugar en Málaga su partido clasificación mundialista contra Turquía el 27 de marzo mientras las fuertes restricciones de entrada al país escandinavo decretadas por las autoridades impidan hacerlo en suelo noruego. Representantes de la federación noruega han estado en la ciudad para inspeccionar tanto el estadio y el Ciudad de Málaga. Los motivos son también geográficos, ya que Noruega abre la fase de clasificación del grupo G el 24 de marzo en Gibraltar, tres días antes.

Málaga también tomó posiciones para volver a acoger partidos de la selección española absoluta. Los de Luis Enrique se tienen que medir a Kosovo y Grecia en sendas citas clasificatorias para el Mundial los días 25 y 31 de marzo. La Federación había hasta reservado por si acaso alojamiento en Marbella.