Camacho y el protocolo anti coronavirus en Alemania para entrenar: "Son normas muy estrictas"

Año y medio después de su último partido, el ex capitán del Málaga Ignacio Camacho sigue peleando para regresar al fútbol en activo con el Wolfsburgo. Los problemas físicos han acribillado al centrocampista maño, que ve cómo se complica su regreso al fútbol. Pero él mantiene la fe. No hace mucho estuvo de actualidad en el Málaga por el cobro de 500.000 euros pendientes de su traspaso al club alemán en el verano de 2017 que Richard Shaheen se arrogó como gestón propia. En una entrevista en Radio Marca, explica el protocolo que se sigue en Alemania para la vuelta del fútbol, desde una óptica personal. Son medidas muy parecidas a las que pretende imponer LaLiga para que la competición arranque.

"Antes del estado de alarma me pilló en Zaragoza y me vine corriendo a Alemania porque sabía lo que podía venir. Una situación que nadie se espera y que no se sabe muy bien cómo responder. Lo único es quedarse en casa. Se está llevando muchas cosas buenas, pero habrá que remontar", dice el ex jugador malaguista: "El Bayern por ejemplo ha sido de los últimos en poder entrenar. Nosotros somos de los que menos afectación ha habido en la zona y nos ha permitido seguir entrenando. Evidentemente con unas normas muy estrictas. Entrenamientos casi individuales o de cuatro personas, cambiándonos en vestuarios muy diferentes... Todo muy diferente, pero nos ha permitido no tener que parar y estar en casa. Es una buena noticia y que habrá que tomarla con toda la seguridad".

Camacho ve posibilidad de regreso de la competición próxima. Se habla del 9 de mayo en Alemania como fecha para el regreso. "Es una alegría buena para todos porque sabemos que como no se vuelva a jugar al fútbol es un problema grande a nivel económico para los clubes, para la gente que trabaja en el fútbol... Hay que intentar seguir, dentro de las normas, pero seguir adelante. Llevamos un par de semanas que entrenamos con más gente, seguimos cambiándonos en vestuarios diferentes. Desde hace algo más de una semana nos hacen test cada tres días para poder controlarlo. Afortunadamente no hemos dado ninguno positivo y, de momento, está yendo bien y esperemos que no haya ningún susto", prosigue el centrocampista aragonés, que estuvo seis temporadas y media en el club de Martiricos.

"Es una cosa económica", apuntaba sobre la realización de tests, algo que ha generado polémica en España: "Luego está la forma de distribuirlo, el fútbol al final es una empresa privada. Muchas empresas que han querido abrir han hecho ellos una propia compra de test y se los han hecho a sus empleados para seguir facturando. Es la misma situación. Si a todos nos dijeran que esos test que nos hacemos van para personas que realmente hoy en día tienen más valor que nosotros, que es gente que salva vidas, evidentemente con los ojos cerrados nos echábamos a un lado. No creo que sea cuestión de señalar a nadie. No está en nuestras manos. Somos trabajadores, cobramos por ello y hay que ir. Ojalá que a esa gente que lo necesita el Gobierno le dé los test. No hay personas más importantes ahora que los sanitarios. Es como los sueldos. No ha habido problema. Cuando vienen cosas buenas todos estamos a una y cuando vienen malas, pues también. Al final hay que remar todos un poco, vendrán tiempos mejores".

Acerca de su situación física dijo que "es un poco complicada, pero estoy empezando a ver la luz. Poco a poco, siendo siempre cautos, pero trabajando que es lo único que puedo dar de mí al 100%", afirmaba el que fuera internacional absoluto y campeón de Europa sub 21 cuando era jugador del Málaga: "Todo el mundo ve la cara bonita del fútbol que es la de jugar todos los domingos y la de estar con tus compañeros entrenando. Esta situación, una lesión tan larga, es frustrante. Sobre todo cuando intentas dar todo de ti y hay cosas que no tienen explicación. Hay que seguir trabajando e intentándolo".

"Voy ganando día a día esa confianza en el pie que me está dando la lata y ya asumiendo cargas. Y poco a poco incorporándome con el equipo. Después de tanto tiempo, que he estado tiempo fuera de Alemania, ahora poco a poco. Estoy entrenando a un ritmo bastante alto, es verdad que a nivel individual, pero poquito a poco intentaremos estar cuanto antes. La última vez que hablé de fechas no me gusté y no lo volveré a hacer. Poquito a poquito y ya está", decía el centrocampista miembro del mejor Málaga de la historia. Su marcha en el verano de 2017 fue uno de los puntos que empujaron al equipo al abismo: "Cuando tomas la decisión de no volver a jugar no hay vuelta atrás y entonces hay que intentarlo hasta el último minuto. Por eso que no quede".