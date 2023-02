Ignasi Miquel: "Castro te hace daño en cualquier momento"

Ignasi Miquel, uno de los pilares del Granada CF en esta temporada, analizó el próximo enfrentamiento contra el Málaga. Lógicamente, a quien más teme es a Rubén Castro. "Es de los delanteros más difíciles, no por el mero hecho de que te va a generar con mucho espacio, sino que él no necesita mucho para meter un gol. Un pequeño despiste, un no va a llegar, él lo aprovecha. Sabes que en cualquier momento puede hacer daño. Después está Fran Sol. Son jugadores distintos. Un jugador fuerte, que va al choque, que va a pelear… Te va a generar incomodidades físicas. Tiene gol. Va a ser muy complicado, ya se vio en la ida que tuvimos momentos para ganar, pero ellos también. En casa tenemos que demostrar el nivel que estamos mostrando", comentó en una entrevista en Estadio Deportivo.

De su etapa blanquiazul, recordó: "Era mi debut en Primera, lo recuerdo con mucho cariño a pesar del descenso a Segunda. Mirando atrás creo que fue mi salto a Primera, a poder competir en niveles más altos. Lo que es, es. Mi presente es el Granada y eso son cosas pasadas. Juego contra mi exequipo, pero defiendo la camiseta rojiblanca horizontal".

También valoró el papel que están haciendo como locales: "Los Cármenes da mucho respeto. Creo que eso se sabe. Marcar al inicio te genera más confianza, pero cuando la afición aprieta cuando se le necesita… Es la clave. Se ha dado que nosotros también hemos dado ese paso. Todo hace un factor muy positivo".