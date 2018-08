El Ingeniero envía a un futuro mago

Manuel Pellegrini es uno de los hombres más inteligentes del mundo del fútbol. No suele dejar nada a su suerte, es un hombre de números, de ciencias exactas. Sin embargo, también sabe que hay plantas que necesitan de unas condiciones concretas para florecer. Después de su paso por Málaga quedó marcado. Conoce la idiosincracia del club y de la ciudad. Por eso recomendó a Sead Haksabanovic salir un año cedido a La Rosaleda. El Ingeniero cree que el joven sueco desarrollará parte de su talento curtiéndose en la Segunda española y en un equipo con solera. El chico, lo agradece.

"No sabía mucho de Málaga, pero sabía que había un gran estadio y una gran afición, que era un sitio en que se vive muy bien. Pellegrini me habló de Málaga y me dijo muchas cosas y que sería un bien sitio para jugar al fútbol, que me iría bien", dijo en su presentación oficial como futbolista blanquiazul.

Dicen que es un futbolista muy vertical, hábil, rápido y con gol. Haksa, como le llamó el propio Caminero en su presentación, tiene además un referente claro: "Hazard, me gustan sus movimientos, me fijo en su juego. En cierta medida tengo habilidades parecidas". Esas condiciones las cuenta él mejor que nadie: "Soy un jugador de velocidad, rápido, puedo chutar, regatear, tirar... Lo más importante para mí es ayudar al equipo de todas las formas posibles. Mi posición preferida es la de diez, detrás del delantero. Puedo jugar en la banda izquierda y en el centro del campo". Este año tendrá que madurar. Muñiz va a ser exigente con él, pero hay pocas escuelas mejores: "Es un gran paso para mí venir a un gran equipo como el Málaga, donde además creo que puedo jugar y dar lo mejor de mí mismo. Soy nuevo aquí, pero el fútbol español se asemeja bastante a mi tipo de juego, creo que me puedo adaptar bien al fútbol español. Es un reto importante".