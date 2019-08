El Málaga presentó un once de circunstancias en El Sardinero. Las bajas de Cifu y Okazaki provocaron que hubiese un overbooking de canteranos sobre el terreno de juego. Uno de ellos fue Ismael Casas. El joven lateral derecho debutó con el primer equipo de forma oficial. Ya había disputado el primer partido de pretemporada ante el Algeciras, pero no volvió a jugar porque fue convocado por la selección española sub 20, con la que ganó el Torneo Internacional COTIF.

A pesar de sus 18 años, Casas aportó madurez a la zaga malaguista. Se mostró serio atrás, bien posicionado y aguantando las envestidas de los atacantes ranciguistas. Y eso que no lo tuvo nada fácil. Su pareja de baile fue un Lombardo que causó muchos problemas a la defensa blanquiazul. Todas las jugadas de peligro del Racing pasaban por sus botas.

Una vez terminado el encuentro, el lateral atendió a los medios en zona mixta. "Estoy muy contento, tantos años luchando en la cantera para llegar a este momento. Sacamos una victoria importante que va a dar moral para seguir", declaró.

Afirmó que antes del partido Víctor le dijo "que sea yo e intente todo, que no me corte a la hora de hacer algo". Valoró su partido como bueno: "Me esperaba peor y me vi bien. Siendo yo mismo y no estaba nervioso. A ver si hay más partidos. Estoy en un momento de forma buena y estoy en una nube".

Las oportunidades llegan cuando menos te lo esperas, "así es el fútbol", declaró un Ismael Casas que se mostró con ganas de hacer una buena campaña: "Este año vamos a hacer lo posible para subir a Primera que es donde se merece estar el equipo".

Aunque tuvo menos minutos, también se estrenó con la elástica malaguista Ramón Enríquez. El canterano salió en el minuto 87, justo después del gol de Adrián. Sustituyó a Hugo Vallejo.