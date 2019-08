Adrián González fue protagonista sobre el terreno de juego anotando el gol que el valió la primera victoria de la temporada al Málaga, pero también lo fue ante los medios de comunicación.

El capitán no tuvo apuro en mostrar su descontento ante la mala gestión que atraviesa el club: "A quien le corresponda debe tomar decisiones para sacar esta situación adelante". Se mostró preocupado ante los micrófonos de los periodistas y no ocultó que le ha trasmitido al jeque Al-Thani su descontento. "Como capitán, ya le he dicho a la propiedad lo que pensaba en privado", declaró.

De cara a la afición se mostró positivo. Aseguró que en el vestuario "tenemos la ilusión y la seguridad de que esto se va a solucionar". Y quiso mandar un mensaje de aliento a la hinchada malaguista: "Sabemos que están con nosotros. La afición tiene ilusión y no nos van a abandonar".

Sobre el riesgo que corrió el equipo al jugar con solo siete profesionales, Adrián volvió a insistir en que "es una vergüenza. Sobre todo para una institución como el Málaga".