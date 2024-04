Javi Gracia ve al Málaga favorito en un play off de ascenso

Javi Gracia está instalado en Málaga ahora que se toma una pausa en su carrera como entrenador. El técnico será uno de los integrantes de la mesa redonda por el 120 aniversario del fútbol en la capital. El navarro sigue al conjunto de Sergio Pellicer y aunque entiende que la vía del ascenso directo se ha torcido un poco, ve a los blanquiazules con más opciones de subir vía play off de toda la Primera RFEF.

“Están haciendo muy buen trabajo, al entrenador ya lo conocía de cuando estuve aquí. No es fácil ascender en ninguna categoría. Ha perdido algunos puntos vitales últimamente pero si no es el ascenso directo, habrá que ir por el camino de play off y pelearlo con toda la ilusión del mundo”, apuntaba en SER Deportivos Málaga, donde añadió: "El Málaga puede hacerlo. Si hay un equipo que puede hacerlo de todos los que veo es el Málaga. Porque además La Rosaleda va a ser un campo importante. Es una baza a tener muy en cuenta. En Almería no ascendimos directos y lo conseguimos por la vía de play off. No hay que venirse abajo, lo puede conseguir. ¿El Ceuta? En estos partidos hay que responder. Tengo confianza. Soy optimista por naturaleza. Es el momento de hacerlo. Lo vi en directo alguna vez en La Rosaleda y también en televisión y se puede hacer”.

"Lo dije en mi despedida aunque podían sonar gratuitas las palabras, pero que mi futuro personal pasaría por Málaga y aquí estamos”, comentaba sobre su ligazón con la ciudad. No pierde de vista un equipo, un club, fundamental en su carrera: "Sigo al Málaga. En los años que estuve lo que pude sentir es que el club en el futuro no estaba en la dirección que debería de ir, por las dificultades económicas y por las que fueran. Lo dejé con dolor en mi corazón, pero lo debía de hacer. Ahora está en una situación complicada pero me transmite optimismo que no está abandonado, que la afición está con el equipo y eso es lo que le da la vida. Estuve en muchos países y muchos inversores me han preguntado por la situación del Málaga. No sé qué decirles, pero sí que es un sitio fenomenal. Es vital solucionar los problemas del club para que el equipo, apoyado por la afición pueda llegar a lo que merece”.

No se perdió, lógicamente, la cita copera de enero ante la Real Sociedad de su corazón. Encontró todo muy cambiado: "Quedan muy pocos de mi época. Cuando bajé al vestuario el día de la Real, que aproveché también para saludar a Imanol y tal, conocía más gente de la Real que del Málaga. Pero queda buena gente, como siempre ha sido el vestuario del Málaga”.

El futuro de Javi Gracia

“Opción de trabajar siempre hay. Que te encaje personal y profesionalmente es más difícil. Yo siempre estoy preparado con mi cuerpo técnico y viendo mucho fútbol y abierto si encaja algo. Si no sale, no estoy desesperado, disfruto de lo que tengo y ya está”.

120 aniversario

“Estoy en una buena alineación. Encantado. Siempre al club le digo que si necesita que colabore en cualquier cosa, estoy abierto. Seguro que hay gente en Málaga que está más capacitada que yo para hablar de la historia. La historia del fútbol en Málaga es uy dilatada y hay muchas cosas. Habrá gente más preparada para contar detalles mejor que yo. Aportaré mis experiencias".