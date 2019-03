Javier Ontiveros fue quizá el jugador más destacado del Málaga ante el Sporting. Incisivo, punzante, no dejó nunca de intentarlo. No le llega el premio del gol, que lleva intentando toda la temporada, ni siquiera el de la asistencia. Pero no desfallece el marbellí.

“Nos llevamos un punto, sabe a poco porque tuvimos varias ocasiones. Después al final de la temporada igual nos acordamos de él”, decía el extremo, que admitía que “está el gol que no entra, pero sigo intentándolo. No marqué pero pudimos empatar. Fue un buen partido de todo el equipo. El mister nos pidió que centráramos mucho a los dos delanteros y es lo que hicimos. Teníamos muchas ganas de ganar en casa y darle una alegría a la afición”.

“Al final teníamos que ir delante”, explicaba Ontiveros sobre los minutos locos en la segunda mitad: “Yo acabé reventado, pero lo importante es eso, que acabamos todos muertos y lo dejamos todo en el campo. Trabajo día a día para darle alegrías al equipo y lo mejor para todos. Estoy contento con cómo jugué”.

“Nosotros trabajamos para ganar, pero los partidos en Segunda son difíciles, más si te meten antes un gol. Los equipos se encierran y cuesta meter las ocasiones. En Granada tenemos que ir todos a una y a sacar los tres puntos”, remató.