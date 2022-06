José Alberto López: "Yo creo que la plantilla del Málaga CF estaba bien confeccionada"

Una vez finalizada la temporada para el Málaga CF, José Alberto López se explayó sobre su estancia en el club de La Rosaleda. Tocó temas espinosos el entrenador asturiano y admitió parte de culpa, pero desde el convencimiento de que le quedaba recorrido en el banquillo a pesar del 0-5 del Ibiza. Sobre la mesa, su papel en los fichajes, su relación con el director deportivo, los problemas internos en el vestuario, su futuro, el perdón a la afición...

“Vi todos los partidos del Málaga. Sí, ha sido una temporada difícil para todos y dura sobre todo para los jugadores, la gente que ha estado en el día a día en el club y más que nadie, los aficionados”, comenzó José Alberto en una entrevista en SER Deportivos Málaga, donde mostró su fuerte creencia en la calidad del conjunto malacitano: “No me paro mucho a pensar en esas cosas. Cuando nos fuimos, y lo pensábamos después de un duro 0-5, nuestra sensación es que el equipo iba a ir para arriba. Teníamos ese convencimiento y esa sensación. Para play off no hubiese dado, porque nos faltaba gol, esa era la realidad. Pero sí para estar en ese grupo de equipos que podían estar peleándolo hasta el final”.

Lo cierto es que el vestuario ha sido un desastre y ha protagonizado no pocos capítulos sonrojantes. Después de sumar tantos puntos con José Alberto López y después caer en picado, se especuló sobre un concepto muy de fútbol "hacer la cama al entrenador". “Me gusta que me haga esa pregunta porque sé que se ha rumoreado sobre eso, no tengo ninguna duda sobre ningún jugador de ese vestuario. Lógicamente, los que no juegan en determinado momento pueden empujar menos, pero eso no es una cosa de este vestuario, pasa en cualquiera. Mientras yo estuve todo estaba bien, controlado, no había problemas extradeportivos. Las críticas se centraban en mí, soy el entrenador, soy el líder del proyecto y prefiero que todos los palos del mundo me los den a mí y a mis jugadores los dejen tranquilos y se dediquen a jugar. Creo que así lo estaban haciendo”, garantizó el asturiano, que de Antoñín quiso decir sin decir: “No voy a entrar en debates ni en críticas. Cada uno sabe lo que ha pasado. Si algo tengo es que soy una persona honrada y directa. Todo el mundo sabe lo que pasó y el tiempo pone a cada uno en su sitio”.

Al Málaga le ha puesto en el suyo, como bien dijo Pablo Guede. “Totalmente, una temporada de tres entrenadores es una temporada de fracaso absoluto. Para el Málaga la temporada ha sido triste y mala, esa es la realidad. Los profesionales tenemos que hacer un análisis mucho más profundo que los aficionados, los medios o cualquier persona ajena al juego. Cuando suceden cosas como las que han sucedido esta temporada hay que hacer un análisis profundo, sacar conclusiones y ver por qué se ha llegado a esa situación”, sostuvo José Alberto López.

Sobre qué falló o cómo llegó la deriva del equipo, el técnico se extendió: “Yo creo mucho en el trabajo de equipo, no creo en las personas. Un entrenador está rodeado de mucha gente y hay muchas tomas de decisión que condicionan todo lo demás. Creo mucho en los equipos de trabajo y así lo hice ver desde el primer día que llegué. Hay rendimientos de jugadores que no han sido los esperados, está claro, pero hay que analizar por qué. Pero bueno, creo que la plantilla estaba bien confeccionada. ¿Que se hubiesen cambiado cosas? Claro que sí, pero en todo jugador que vino hubo un porqué, qué características tenía y qué objetivos traía. El mes de noviembre después del partido de Las Palmas era todo una fiesta brutal y todos los comentarios en torno al equipo era geniales. No habíamos ganado fuera pero no habíamos perdido en casa y estábamos séptimos a un punto del play off. Los profesionales no somos aficionados que nos ilusionamos por un resultado. El equipo era el mismo que cuando perdimos 0-5 ante el Ibiza, pero los resultados eran diferentes y la clasificación también. Pero nosotros vinimos a un proyecto de dos años y tomamos decisiones pensando en eso. En el momento que nos destituyen, pues se acabó”.

Proyecto

“No vi esa rueda de prensa, no sé por qué lo pudo decir, pero tengo claro que a mí se me vende un proyecto en la primera reunión que tuve con Manolo, Capote y Duda. Por eso vine a Málaga. Todas las reflexiones que he ido tomando es pensando en un proyecto, ahí están jóvenes como Roberto y Kevin, con una oferta en enero de dos millones por un jugador que en verano nadie contaba con él. Era parte de ese proyecto, ir dando paso a gente joven y que fueran unos activos del club. En el último tramo ya hemos visto qué ha ido sucediendo”.

Destitución

“Después del 0-5 está claro que en cualquier partido, momento y situación, y más en un club como este, te pueden destituir. Era un resultado muy duro y que había que digerir muy bien, pero no pierdo demasiado el tiempo en lo que no depende de mí. Nosotros estábamos pensando en ir a Miranda y ganar. Era la mejor manera para revertir y convencer a todo el mundo de que nosotros teníamos que seguir siendo los líderes del proyecto. Lo supimos el lunes a última hora del día. Estuvimos preparando la semana, vídeos y tal. Estaban Manolo, José María y Capote. Los resultados, no hay mucho más. Hay que entenderlo, forma parte del juego y del trabajo, es nuestra vida. Si hubiésemos perdido 0-1 o 0-2 estoy convencido de que habríamos seguido”.

Papel en fichajes

“Manolo es el que decide, es el capitán del barco. Los directores deportivos son los que toman las decisiones, pero antes decía que no entiendo esto si no es con trabajo de equipo, cada uno desde su posición y con sus responsabilidades, pero en equipo y eso es lo que hicimos desde el minuto uno. Yo no he fichado a nadie, yo he dado mi opinión en lo que se me ha pedido y Manolo ha fichado lo que ha podido o querido, pero más a quien hemos podido”.

Febas y Vadillo

"Hasta ese lunes a las 8 de la tarde di mi opinión en lo que se me preguntó. Lógicamente no me meto en el trabajo del director deportivo. Febas y Vadillo eran dos jugadores que venían a sumar y aportar cosas que al equipo le faltaban. Lo han demostrado en la segunda vuelta. Han sido importantes en minutaje y rendimiento”.

0-5 ante el Ibiza

“Ese partido estuvo muy condicionado. Fue el único partido en el que tuvimos consenso en el cuerpo técnico. Me gusta escuchar las opiniones de todo el mundo y saber lo que ellos piensan. Todos elegimos ese mismo once porque era lo que teníamos en ese momento. Hasta el segundo gol creo que estábamos haciendo un buen partido pero a partir del segundo, no quiero pensar mucho en ello, pero creo que son cosas del fútbol y consecuencia también de la inmadurez que tenía el equipo por la juventud de los que estaban en el campo. El segundo, el tercero y el cuarto vinieron seguidos”.

Futuro

“En firme no hay nada. Cosas sobrevolando que pueden salir, pero en firme no hay nada”.

Afición

“Darles las gracias por la acogida y el trato, que ha sido excelente. Y pedirles perdón porque la ilusión con la que vine era devolverlo a la máxima categoría, que es donde este club, por afición y ciudad, debe estar. Este año era complicado por presupuesto y muchos motivos, pero estábamos convencidos de que con el paso que íbamos a dar el año siguiente lo conseguiríamos. Pasó lo que pasó y no hemos podido llevarlo a cabo, siento mucho no haber cumplido los objetivos y las ilusiones que todo el mundo tenía, pero agradecerles el trato a mí y a mi familia”.