Jozabed: "Hay un runrún en el ambiente de que somos La Cenicienta"

Los jugadores del Málaga analizan lo que está siendo esta temporada 2020/2021. Si Juan Soriano analizó la portería y sus rotaciones, Jozabed hizo también un balance general de la situación. “Todo está comenzando, el equipo está en una situación buena y esperemos que siga así. Estoy muy a gusto, desde el primer día en todos sitios, ciudad, club y vestuario, me he encontrado un ambiente muy cercano. Hay un ambiente muy sano en el vestuario. Hasta ahora todo bastante bien en Málaga”, afirmó en una entrevista en Onda Cero Málaga, donde comentó: "Hay un runrún en el ambiente de que somos la cenicienta por todos los problemas que ha pasado el club este verano con las salidas de jugadores y los problemas para contratar futbolistas. Pero nosotros sabemos que no es así, que tenemos una plantilla muy competitiva aunque sea corta. Si la gente nos quiere ver así, que nos vea. Llevamos 14 puntos que no nos puede quitar nadie, seguramente nadie esperaba vernos así a estas alturas. Seguimos a lo nuestro, sin pensar en lo que se diga fuera y que sea el fútbol el que nos ponga en nuestro sitio”.

“El Celta no contaba conmigo y de todas las opciones que llegué a tener consideré que esta era la más conveniente. El Málaga es un buen club, muy grande, un club que tiene una gran masa social detrás es un club grande. Quería jugar aquí. Es una pena que todos los domingos tengamos que jugar en un estadio tan bonito como es La Rosaleda y que esté vacío. Otros años he venido aquí con el campo lleno y eso es lo que todo jugador quiere, jugar cada domingo en un ambiente así. El club que es el Málaga pesó mucho a la hora de tomar la decisión”, desarrolló acerca de su apuesta por el conjunto de Martiricos.

"A nivel colectivo espero que el equipo vaya mejorando jornada a jornada, vaya haciendo buenos partidos y cada vez tenga mejores sensaciones. El objetivo debe ser el que la Liga nos vaya marcando. Vamos partido a partido y a partir de ahí, ya veremos. En lo individual espero reencontrarme con el jugador que fui años atrás y quitarme esa sensación del año pasado”, siguió el centrocampista, que sabe que está lejos de su forma: "Llevaba mucho tiempo de inactividad, casi tres meses porque no llegué a terminar la temporada pasada con el Girona. Físicamente ya me encuentro bien. Ahora me falta encontrarme más con balón dentro del terreno de juego. Las buenas sensaciones te las va a ir dando el tener cada vez más minutos en las piernas y espero que pronto se pueda ver mi mejor versión”.

Admite que le falta rodaje: “Sí, es como todo. El futbolista que lleva mucho tiempo parado por lo que sea, al final la confianza se gana en los partidos. Son totalmente distintos a los entrenos. Donde uno toma confianza es en el partido del domingo, es una realidad”.

Peticiones de Pellicer

“Mucho compromiso defensivo a la hora de no tener balón, de hacer la presión arriba, o si tenemos que replegarnos, siempre compromiso defensivo. Con balón, que me mueva entre líneas, que busque recibir a espaldas de los mediocentros del rival para encarar la última línea defensiva del rival”.

Goles

“No pienso mucho. El año del Rayo Vallecano me salió un buen año en la faceta goleadora, pero no pensaba en hacer goles. Fueron llegando, me fueron cayendo balones dentro del área y fueron para dentro. Cuanto más me obsesione, menos vendrán. Si tienen que llegar, llegarán. También dependerá de la posición en la que juegue, si es de mediapunta o de mediocentro”.

Rivales

“Todos los equipos son de la misma Liga. No hemos hecho buenas actuaciones ante Mallorca y Espanyol, pero eso no quiere decir que esa sea nuestra Liga y que lo tenga que ser el Sabadell porque está en puestos de descenso. Aquí cualquier rival puede ganar a cualquiera. Esto no es como Primera, donde hay mucha más diferencia entre los grandes y el resto de equipos y es más difícil vencerles. Aquí no, aquí cualquier equipo le planta cara a cualquiera, hay mucha igualdad”.

Contrato y posibilidad de prolongar la cesión

“Hay cesión este año y luego, sobre las pequeñas cosas que hay en los contratos, que sea el club el que lo tenga que decir, no yo. Tengo muchas expectativas puestas en este año, que me salga una buena temporada para poder ayudar al Málaga en todo lo posible”.