Juan Cruz se une al Málaga "para lo que necesite" Pellicer

Son 31 los pasajeros con los que cuenta Sergio Pellicer después de que se haya incorporado a la nueva realidad blanquiazul Juan Cruz. El canterano ya es uno más con el Málaga a falta de unas horas para que se inicie una nueva fase en la que los jugadores podrán entrenarse en grupos reducidos dentro de las directrices para afrontar la situción derivada del coronavirus COVID-19.

"Estaba deseando volver porque, quieras o no, estar encerrado en casa sin la pelota y sin tus compañeros se hace duro, la verdad", confesaba para los medios del club el canterano, que se quedó fuera de la lista inicial de 30 futbolistas: "Hubo algunos rumores de que iba a venir, pero al principio LaLiga no dejó hacer una lista un poco más amplia, y me quedé fuera. Ahora contento por poder incorporarme. Jugar siempre en La Rosaleda ha sido, y vuelve a ser, un sueño para mí. A disposición del míster trabajando para lo que necesite, y aquí estoy”.

La camaradería es una de las cosas que más extrañaban los jugadores: "La alegría de estar con los compañeros, divertirse, entre risas… se hacía complicado no tenerlo, pero ahora contento por eso. ¿El confinamiento? Encerrado en casa, con la familia, que es importante también. Y con los colegas jugando a la Play haciendo torneos”.

Cruz también habló del Atlético Malagueño entendiendo las medidas adoptadas en la categoría: "Con el filial hemos hecho todas las semanas, cada día, videollamadas para los entrenamientos que correspondían. ¿La suspensión de Tercera? "Todos teníamos ganas de seguir jugando y acabar la liga. Pero por parte de la salud, ha sido una respuesta correcta”.