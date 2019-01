Keidi Bare: “¿Presión? Jugamos al fútbol y a todos nos gusta”

Keidi Bare está siendo uno de los nombres propios en clave malaguista. El centrocampista albanés ha irrumpido en el once de Muñiz y se h convertido en casi un fichaje de invierno. Al ex del Atlético de Madrid le costó hacerse un hueco en los planes del asturiano, pero sin lugar a dudas está aprovechando la oportunidad que se le ha brindado. “Estoy muy contento. Todo esto es gracias a mis compañeros y técnicos, espero jugar más partidos de titular. Si trabajas bien y te esfuerzas, te llega la oportunidad”, confesó Keidi en su primera rueda de prensa que tuvo lugar en el estadio Ciudad de Málaga.

Se notaba que era la primera vez que el albanés se enfrentaba a los medios, “pocas preguntas por favor” fue la primera frase que soltó entre risas. Keidi Bare fue cuestionado por la presión que puede sentir el equipo al estar arriba en la clasificación, su respuesta fue contundente: “Presión no; jugamos al futbol y a todos nos gusta. No veo ninguna presión”. En un principio fue incorporado para reforzar al Atlético Malagueño, pero Muñiz ha decidido contar con él para reforzar el centro del campo. “Han pasado seis meses, no es rápido. La verdad que no me lo esperaba porque he venido para ayudar el filial y ahora estoy aquí gracias al míster”, explicó sobre su irrupción en las fila del primer equipo.

El Málaga anunció pocos minutos antes de la rueda de prensa, el fichaje de Erik Morán lo que supone competencia directa para Keidi. “Él viene a sumar, es un compañero más que viene a mejorar el equipo y es bienvenido”, aseguró sobre la última incorporación blanquiazul. Igualmente, el centrocampista malaguista señaló las diferencias que está experimentando entre jugar en Segunda B y Segunda División: “Es diferente a Segunda, se nota el cambio y el ritmo. Me siento con más trabajo e ilusión. Es más difícil que en Segunda B”. Sobre la situación que atraviesa el Atlético Malagueño se mostró optimista: “El otro día vi el partido y han mejorado muchísimo. Espero que estén lo más arriba posible”.

Centrado en el Almería

El Almería vuelve a visitar La Rosaleda esta temporada, ya lo hizo en Copa del Rey en un encuentro en el que eliminó al Málaga. Keidi Bare se mostró con confianza de cara al derbi del viernes: “Cada partido es importante y espero que el viernes hagamos un buen encuentro y ojalá ganemos. Creo que estamos muy bien”. Además, quiso evitar cualquier tipo de distracción y centrarse en el encuentro: “Primero tenemos que centrarnos en los entrenamientos y luego en los partidos. Espero ganar al Almería aunque es muy difícil, luego ya veremos el resto de encuentros”. En un país como Albania con poca repercusión futbolística la presencia de un jugador nacional, en la Segunda española puede ser motivo de seguimiento; aunque entre risas Keidi aseguró: “Me siguen un poquito”.