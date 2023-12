Kike Pérez y Sergio Pellicer se posicionan sobre la polémica del cuerpo médico

El Málaga está viviendo bastantes problemas en cuanto a las lesiones durante esta temporada y, debido a esto, Sergio Pellicer tiene que hacer encaje de bolillos cada semana para conformar el once inicial. Esto provocó que se haya apuntado bastante al equipo médico en las últimas semanas. Kike Pérez y el propio entrenador hablaron del tema en '7 TV' y '101 TV', respectivamente.

El director general adelantó cambios en esta faceta y valoró muy bien la capacidad de reacción: "Ahora tenemos dos semanas de parón y se para el ruido de cada partido. Lo hemos hablado, alguna decisión tendremos que tomar internamente en enero para mejorar esto que está pasando. Son cosas que pasan en el fútbol, pero nos ha golpeado de manera excesiva. Quiero pensar que mejor que haya pasado todo seguido. Hemos tenido muy mala suerte con Haitam y con Nelson Monte. Lo muscular en tres semanas te recuperas, es temporal y juega otro compañero. Lo hemos superado con nota, todos los que han participado lo han hecho con nota. Ha pasado todo en cuatro meses. Una lesión de gravedad te suele pasar una vez al año, o a veces tampoco. Son lances del juego, a nosotros nos ha pasado de todo en cuatro meses y nos hemos levantado de todo".

Sergio Pellicer se quitó la responsabilidad de la toma de decisiones respecto a este tema: "Eso tiene que decidir el club, hay cosas, vosotros sabéis que yo este año he estado muy rebelde tanto desde el principio porque creo que se necesitaba y muchas veces me he equivocado, es así y lo reconozco, pero porque la exigencia es muy grande y todos tenemos que poner todos un punto más yo de mi parte a mí es de lo que me exijan, pero todos tenemos que poner un punto más desde arriba desde los servicios médicos desde el entrenador desde los jugadores y aquí hay que apretar todo el mundo a mí me aprietan aquí hay que apretar todo el mundo".

El técnico quiso analizar también la situación al ser quien trabaja codo a codo con esta sección del cuerpo técnico de la entidad de Martiricos: "Yo creo que naturalmente lesiones siempre ha habido y siempre en un cuerpo técnico, uno como entrenador sabe que uno de los focos de más discusión siempre son con los cuerpos médicos por todas las situaciones porque el entrenador quiere recuperarlo cuanto antes y los médicos tienen su proceso entonces eso siempre va a existir y es cierto que, pues, ha habido sobre todo una constelación de que ha venido una racha de lesiones en la cual tenemos que analizar también es cierto que no son todos de cuádriceps o de isquiotibial que si hubiesen sido todas en el mismo sitio estaríamos mucho más preocupados. Es cierto que nuestra exigencia de entrenamiento es muy alta, eso es cierto que también cuando pasó el tema de que tuvimos que adelantar el partido por el tema de la Kings League. Ese tramo de partido ahí vinieron tres lesiones seguidas y está claro que el club está poniendo todos los medios y nosotros tenemos que poner todos los medios y los servicios médicos con los recuperadores intentar buscar las soluciones".