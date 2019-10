LaLiga ajusta el control económico para evitar otro caso como el del Málaga

Tras el caso Reus la pasada campaña, LaLiga aprieta al Málaga para que cumpla con su plan de viabilidad y evite verse en una situación que, como reconocía en su día Joaquín Jofre, es de "peligro" si no se toman medidas drásticas e inmediatas. No obstante, el organismo presidido por Javier Tebas cree que los problemas de la entidad costasoleña también eran evitable y es por ello que ha hecho un ajuste en sus protocolos de control económico para que en un futuro no lleguen más entidades a este punto.

Según informó Sport, LaLiga ratificó el pasado día 15 a través de su Comisión Delegada una actualización del control dirigida expresamente a aquellas entidades que descienden de LaLiga Santander a Segunda para que el impacto económico, tras consumir la ayuda al descenso, no sea tan grande de no lograr regresar a la primera categoría. Situación que precisamente está consumiendo al Málaga, que no supo reestructurarse y ahora busca soluciones a contrarreloj.

La medida exacta es que a partir de ahora los clubes que descienden tendrán unos límites o ratios en las fichas que acuerden con los jugadores en sus contratos a partir de su segunda temporada en LaLiga SmartBank. Es decir, que si un jugador firma con un salario elevado, este tendrá que verse reducido en un porcentaje determinado para la siguiente campaña.

La intención es evitar que los equipos se desmadren a la hora de firmar contratos, amparados por la ayuda al descenso, que luego vayan a resultar inasumibles y acaben siendo hipotecas que pongan en riesgo la estabilidad de los clubes. Para muestra, el acuerdo de cesión por Alfred N'Diaye, abarcable hace un año pero un clavo en el ataúd este verano. Su marcha a Arabia Saudí fue un auténtico respiro, aunque no tanto en el límite salarial, ya que se habría tenido que pagar no solo su millón y medio de ficha compartida con el Villarreal, también los seis millones de euros de cláusula de compra obligatoria.