Lista de convocados del Málaga CF para Algeciras

Sergio Pellicer dio su lista de convocados para el partido de la jornada 29 que el Málaga disputa ante el Algeciras en el estadio Nuevo Mirador este sábado 23 de marzo desde las 18:00 horas. 23 futbolistas que se desplazan en autobús hasta la localidad gaditana entre los que no están, como ya había adelantado el entrenador ni Kevin Medina ni Dioni Villalba. Sí entra Juan Hernández, que ha completado la semana con el grupo.

La lista de convocados de Pellicer

Alfonso Herrero, Gabilondo, Carlos Puga, Einar Galilea, Juande, David Ferreiro, Juanpe, Avilés, Larrubia, Manu Molina, Carlos López, Víctor García, Moussa Diarra, Genaro Rodríguez, Dani Sánchez, Roberto, Nelson Monte, Juan Hernández, Dani Lorenzo, Sangalli, Murillo, Antoñito Cordero e Izan Merino.

Los lesionados

"Kevin no está, le he estado probando, no es nada grave. Estamos teniendo en eso mala fortuna, porque fue en el último entrenamiento del otro día. Una pequeña molestia en el aductor y por eso no quisimos forzar. En esta semana estuvo mejorando poco a poco, hoy iba a probar pero ayer tenía molestias mínimas. Si fuera el último partido, asumiríamos riesgos con Kevin y con otro jugador", explicaba sobre el extremo malagueño Sergio Pellicer.

"Como entramos ya en la zona de la verdad, el tiempo también es muy importante para la recuperación de los jugadores y lo que no nos podemos permitir es perder a algún jugador por querer forzarlo. Cualquier lesión muscular puede hacer que alguien se pierda tres o cuatro jornadas y hasta que se ponga bien… Hay que equilibrar y ahora van a aparecer otros jugadores de la plantilla. Le va a pasar a todos los equipos”, continuó argumentando.

Del estado de Dioni Villalba no hay novedad más allá de que se sigue con rigor el proceso establecido para estos casos: “Lo más importante es que Dioni está bien, que fue solo un susto, ahora tiene un protocolo que cumplir. Aunque los entrenadores no tenemos protocolos, hay que saber entenderlo y no va a estar, espero que la semana que viene esté”.