Precaución con Kevin, Dioni y Ramón: Pellicer no se la juega

Hubo sitio para los nombres propios en el Málaga durante la comparecencia de Sergio Pellicer previa al partido contra el Algeciras. Hay varios jugadores lesionados como Kevin Medina. Explicó por qué no va a arriesgar con él como tampoco lo hará con Dioni Villalba tras el último susto ante el Intercity en el que perdió el conocimiento y tuvo que ser hospitalizado. Además, dio pinceladas sobre Ramón Enríquez, al que se espera para los últimos encuentros de la temporada.

"Kevin no está, le he estado probando, no es nada grave. Estamos teniendo en eso mala fortuna, porque fue en el último entrenamiento del otro día. Una pequeña molestia en el aductor y por eso no quisimos forzar. En esta semana estuvo mejorando poco a poco, hoy iba a probar pero ayer tenía molestias mínimas. Si fuera el último partido, asumiríamos riesgos con Kevin y con otro jugador", explicaba sobre el extremo malagueño.

"Como entramos ya en la zona de la verdad, el tiempo también es muy importante para la recuperación de los jugadores y lo que no nos podemos permitir es perder a algún jugador por querer forzarlo. Cualquier lesión muscular puede hacer que alguien se pierda tres o cuatro jornadas y hasta que se ponga bien… Hay que equilibrar y ahora van a aparecer otros jugadores de la plantilla. Le va a pasar a todos los equipos”, continuó argumentando.

Del estado de Dioni Villalba no hay novedad más allá de que se sigue con rigor el proceso establecido para estos casos: “Lo más importante es que Dioni está bien, que fue solo un susto, ahora tiene un protocolo que cumplir. Aunque los entrenadores no tenemos protocolos, hay que saber entenderlo y no va a estar, espero que la semana que viene esté”.

Ramón Enríquez

“Bien, ha empezado a hacerlo casi todo con el grupo si bien es verdad que hay ciertas tareas que no hace como todos. Dando pasos hacia delante. Estoy contento con lo que estamos viendo. Hay que ser precavidos pero va avanzando”, contó del centrocampista granadino, ya cerca de la vuelta total.